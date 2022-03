LPF îi răspunde lui Dan Petrescu: „Obiectivul Ligii este altul!” Nemulțumirea antrenorului a ajuns la urechile secretarului general 

Dan Petrescu (54 ani) și-a manifestat nemulțumirea față de sistemul Ligii 1 în mai multe rânduri. Antrenorul CFR-ului nu este de acord cu înjumătățirea punctelor în playoff și playout, argumentând că munca jucatărilor a fost în zadar.

Însă, secretarul general al LPF susține că scopul instituției pe care o reprezintă este să creeze o campionat cât mai competitiv, care să nu guverneze sub semnul predictibilității.

Justin Ștefan: „Campionatul pare tot mai interesant”

„Din căte vedem cu toții, pare că problemele de la Clinceni sau Mediaș și-au găsit o rezolvare. Campionatul pare tot mai interesant, playoff-ul are miză, mai ales prin împărțirea punctelor. Tot am văzut acea discuție. Principalul obiectiv pe care o are o Ligă îl reprezintă echilibrul concurențial, nu este vorba doar de munca jucătorilor. Să nu știi de la începutul campionatului cine urmează să-l câștige, cine va merge în cupele europene sau cine va fi învingător la începutul meciului.

În momentul de față nu avem alte informații. Cred că putem să ducem la capăt campionatul cu toate echipele, dar se poate întâmpla orice. Dar noi facem tot ce ține de noi să terminăm cu toate cele 16 echipe”, a declarat Justin Ștefan la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Dan Petrescu: „Este un campionat fals!”

Tehnicianul CFR-ului a acuzat înainte de prima partidă din playoff înjumătățirea punctelor, echipa sa terminând campionatul regulat cu 17 puncte avans față de FCSB, ocupanta locului 2.

„Presiunea este numai şi numai la CFR Cluj. În opinia mea, acest campionat este creat fals. Nu ai cum să iei puncte şi să pretinzi că e corect. E un campionat fals. Nu e corect şi normal să ni se ia nu ştiu câte puncte, pentru că se poate întâmpla ca o echipă să aibă o formă proastă. Și Real Madrid mai intră în câte o pasă neagră, dar la final câştigă.

Aşa că şi CFR poate să aibă, iar dacă se întâmplă, nu ar fi normal şi nici corect să piardă titlul. La noi presiunea e maximă, dacă nu rămânem pe primul loc toată lumea o să zică nu ştiu ce.

Însă e fotbal şi se poate întâmpla orice. Înjumătăţirea punctelor este cea mai mare prostie din istoria fotbalului. Din cauza asta, noi jucăm acum campionatul pe viaţă şi pe moarte”, a declarat Dan Petrescu înaintea primului meci din playoff, 3-1 cu FC Voluntari.



Dan Petrescu, acuze pentru LPF și FRF: „Este un campionat fals! Nu este corect!” pe www.sport.ro

Clasament playoff