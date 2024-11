Louis Munteanu a marcat pentru 1-1 în minutul 45+2, după ce a profitat de o ieșire greșită a portarului Golubovic, care s-a ciocnit de coechipierul Boateng. Centralul Adrian Cojocaru a dictat inițial fault în atac comis de Munteanu, însă după ce a revăzut faza la monitorul VAR a decis să valideze reușita.

Louis Munteanu: "Sunt la CFR, nu mă gândesc la transferuri și nu mai pun botul"



Munteanu a părăsit terenul în minutul 77, accidentat. La final, fostul vârf de la Farul a explicat ce s-a întâmplat la faza golului și a refuzat să vorbească despre un posibil transfer, după ce inclusiv patronul Ioan Varga a vorbit despre ofertele pe care le are.

"Un meci greu. Dinamo n-a pierdut niciun meci acasă, dacă nu mă înșel. O remiză, așa a fost să fie. Avem încă un meci la Galați și sperăm să câștigăm.



(n.r - despre controversa de la golul său) În primă fază, arbitrul a crezut că l-am împins pe fundaș. Nu, l-am împins, dar foarte puțin. A comis-o. N-a fost fault deloc.



Nu e gravă accidentarea mea. Am avut toată săptămâna probleme cu spatele. Am simțit că mă înțeapă și de data asta am ieșit, n-am mai stat pe teren.



La pauză ne-a spus Mister ce să facem mai bine. Am avut o repriză a doua mai bună. Se putea și mai bine de atât.



De ce să nu fiu concentrat la CFR Cluj? Unde sunt? Nu sunt aici? Unde să plec? Nu e perioadă de transferuri. Să apară (n.r - zvonuri). Eu sunt aici, la CFR Cluj. Ce pot să spun eu? Sunt aici de puțin timp. Eu sunt aici să-mi fac treabă, nu mă gândesc la transferuri. Sunt la al treilea an la seniori, nu mai pun botul la ce scrie presa în continuare.



Nu mi-am propus nimic anul ăsta. Vreau să fie mai bun decât am fost sezonul trecut. Ne propunem să fim în play-off, iar după vom vedea cu ce puncte intrăm și vom stabili un nou obiectiv", a spus Louis Munteanu.

Louis Munteanu a ajuns la 6 goluri în acest sezon de Superliga, după 11 meciuri jucate. Doar Astrit Selmani și Alexandru Mitriță, ambii cu 7, au mai multe reușite decât atacantul lui CFR Cluj.

"Este adevărat că sunt oferte clare și mari pentru Louis Munteanu! Nu doresc să mai vorbesc despre sume, pentru că nu vreau să îl bulversez. Sunt oferte din trei locuri, vom vedea ce va fi. Până în iarnă nu discutăm despre transfer. El trebuie să dea goluri. Vreau să fie liniște la echipă", a spus Neluțu Varga pentru PRO TV, la începutul acestei săptămâni.