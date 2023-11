În vârstă de 43 de ani, Ovidiu Burcă se anunță drept un antrenor important în fotbalul românesc după ce a reușit la Dinamo. Chiar dacă mulți ignoră lucrurile bune și pun în prim-plan evoluția din Liga 1, fostul fotbalist lansat de Școala Gică Popescu are marele merit că a promovat-o pe Dinamo în Liga 1.

Contextul e unul complicat, cu adversari redutabili anul trecut în eșalonul secund și cu un lot din punct de vedere valoric redus. Burcă și-a început discursul din conferința de presă de azi cu o listă lungă de mulțumiri.

Lista lui Ovidiu Burcă

"Vreau să mulțumesc în primul rând suporterilor. Datorită lor suntem azi unde suntem, iar clubul ăsta nu a murit. În al doilea rând, celor care au avut încredere în mine. Gabi Glăvan a fost artizanul aducerii mele la Dinamo, chiar dacă nu avea o funcție oficială. Apoi, cei de la RTZ care m-au susținut - Răzvan, Claudiu, cărora le mulțumesc. Pe parcurs s-au adăugat și cei de la Red & White alături de care am realizat promovarea de anul ăsta. Le mulțumesc tuturor. Apoi, jucătorilor.

Au fost niște momente foarte frumoase trăite alături de ei. Îmi cer scuze dacă pe toată perioada asta am lezat sentimentele unor foști jucători sau mari legende dinamoviste prin anumite declarații făcute. Le cer scuze celor cărora le-am produs neplăceri. Nu e deloc un moment trist, e un moment de bucurie. Mă gândesc la prima zi în club și îmi dau seama de unde am pornit și unde am ajuns.



Ovidiu Burcă: "Plec cu un sentiment de împlinire"

Cred că ăsta e un lucru care îmi dă o mândrie extraordinară. Îmi aduc aminte de cum am găsit clubul și cum îl las acum. E o diferență enormă și cred că va fi mult mai ușor pentru antrenorii care vin după mine să lucreze într-un climat de profesionalism, un ambient de seriozitate maximă, așa cum am promis că voi face la Dinamo.

Când am venit la Dinamo, asta am promis. A fost principalul aspect promis - schimbarea de mentalitate din vestiar. Sunt mândru de ceea ce las în vestiarul lui Dinamo, chiar dacă rezultatele din ultimul timp nu sunt cele dorite. Eu am conștiința împăcată că am făcut tot ce a depins de mine să aduc clubul ăsta la un nivel mai bun. Clubul este mult mai solid, avem niște acționari care pun la dispoziție cele mai înalte condiții de performanță. Poate am ajutat și eu să transformăm la nivel de infrastructură și organizare. D-asta plec cu un sentiment de împlinire. Rămâne o perioadă în viața mea.

Ovidiu Burcă: "Se închid niște uși, se deschid altele"

Îmi place să rămân cu lucrurile frumoase. Chiar și acum am avut multe lucruri de învățat. Se închid niște uși, se deschid altele atât pentru mine, cât și pentru Dinamo. Lucrurile se pot face mult mai ușor și ordonat acum la Dinamo. Nu mai există presiunea financiară și toate lipsurile când am venit noi aici", a declarat Ovidiu Burcă, în debutul conferinței de presă care a avut loc miercuri, după prânz.