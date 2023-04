Liga 1 e FIFA bogaților: „I-am făcut două schimbări lui Șumudică și l-am bătut pe Gigi cu 3-1!” 

În ultimii ani, de când Gigi Becali a anunțat public că este cel care ia deciziile tehnico-tactice la FCSB au apărut tot mai multe mărturii în care patroni sau foști patroni le dictau antrenorilor ce schimbări să facă în timpul meciului. Ultima îl are în primplan pe Adrian Porumboiu. Omul de afaceri a dezvăluit că, pe vremea când o patrona pe FC Vaslui, a avut o dispută tehnică-tactică cu Gigi Becali, chiar în timpul meciului direct.

Adrian Porumboiu: „Gigi, stai puțin, că nu te pricepi!”

În cele din urmă, Adrian Porumboiu a ieșit învingător, cu 3-1, datorită celor două schimbări pe care i le-a făcut lui Marius Șumudică.

„M-am implicat și bine de câteva ori la Vaslui. Chiar într-un meci cu Gigi la Vaslui. Era 1-0. A ieșit din tribună și mi-a spus: 'Zob te fac! Îți mai dau trei!'. I-am zis: 'Stai puțin, că nu te pricepi!'.

Am coborât și eu în tribună și am făcut două schimbări. A fost 3-1 pentru noi la final. Era Șumudică antrenor la noi, da. Și el a schimbat și eu am schimbat. Acum nu mai contează, acum sunt amintiri din copilărie”, a declarat Adrian Porumboiu pentru Fanatik.

Elias Charalambous: „Trebuie să am toată responsabilitate și să iau toate deciziile!”

Elias Charalambous a precizat încă de la prima conferință de presă că deciziile tehnico-tactice îi vor aparține în totalitate. Mai mult, antrenorul cipriot a dezvăluit că aceasta a fost condiția pe care i-a pus-o lui Gigi Becali de la prima întâlnire.

„A fost primul lucru pe care l-am lămurit cu clubul. Trebuie să am toată responsabilitate și să iau toate deciziile. Dacă nu s-ar fi putut, nu aș fi fost aici și nu v-aș fi vorbit din această poziție. Vreau să fie clar din prima zi că îmi doresc să vorbesc despre fotbal, nu despre altceva.

L-am întâlnit pe domnul Becali o dată, timp de 10 minute. Asta a fost tot. Nu m-a sunat. Nu a venit la antrenament. El lasă antrenorul să-și facă treaba. Am cunoscut o persoană foarte bună și sunt recunoscător pentru asta. Este un nume mare în România, ajută mulți oameni. Nu are rost să vorbim despre acest lucru, ci despre fotbal.

Ce mi-a zis domnul Becali? Că este fericit să mă aibă în club, să îmi fac treaba și mi-a urat să câștig campionatul. Asta trebuie să facem. Ar fi foarte fericit dacă am câștiga campionatul”, a mai spus Elias Charalambous.