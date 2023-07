Leo Grozavu, încântat după primul succes din Superligă: "Era nevoie de această descătușare"

Poli Iași, aflată pe ultimul loc, a obţinut prima victorie după promovarea în Superligă, prin golurile marcate de brazilianul Luis Phelipe (11, 51) şi de slovacul Jakub Vojtus (37). Golul de onoare al echipei antrenate de Gheorghe Hagi a fost reuşit de Enes Sali (45).

Andrei Artean, căpitanul Farului în acest meci, a disputat partida cu numărul 250 din eşalonul de elită. Campioana României câştigase primele două partide din acest sezon al Superligii.

Reacția lui Leo Grozavu după succesul cu Farul Constanța

"Sunt bucuros pentru rezultat. A fost un meci de luptă, cred că am făcut o partidă bună. Nu am jucat rău nici în primele două etape, dar gafele ne-au costat. Am fost mai eficienți, felicitări băieților. Știți cum e la noi în România, la victorii facem prea multe petreceri și la înfrângeri facem înmormântări.

Mă bucur pentru ei, e momentul lor. Poate era nevoie de această descătușare pentru a trece mai departe. Luis Phelipe are calitate, nu e la potențial maxim, din punct de vedere al pregătirii și al adaptării, și va trebui să avem grijă de el.

(n.r. despre Andrei Ciobanu) Are mult de acumulat, are nevoie de pregătire pentru a ajunge ceea ce a fost Ciobanu acum câțiva ani. Are calitare, dar depinde de el să-și dea seama că e vorba de muncî, nu doar de talent", a spus Grozavu.