Conducerea echipei covăsnene a decis să ia această măsură drastică în contextul în care Sepsi se află pe locul 12 în clasament, cu doar opt puncte acumulate după primele opt etape ale sezonului.

Leo Grozavu, înapoi în Superligă! Pe ce club a pus ochii: "Am păstrat relații bune"

În lumina acestei schimbări, numele lui Leo Grozavu a început să fie vehiculat ca o posibilă opțiune pentru a prelua frâiele echipei.

Grozavu, fost antrenor al celor de la Sepsi în perioada noiembrie 2019 - septembrie 2021, a fost surprins de vestea demiterii lui Storck, dar nu a ezitat să-și exprime aprecierea față de echipa covăsneană.

Leo Grozavu a declarat că a aflat cu surprindere despre schimbarea de la Sepsi și a explicat că a păstrat o relație excelentă cu clubul.

”Deocamdată Sepsi are antrenor…. (n.r. când a aflat că Storck a fost demis) Au reziliat contractul? Cu Bernd Storck? Nu cunoșteam treaba asta. Mi-ați dat o veste, da. Așa cum și ieri am primit o veste (n.r.-cu Poli Iași).

Nu cunosc ce s-a întâmplat în interior, dar eu am păstrat o relație foarte bună. Am lucrat foarte bine, m-am simțit foarte bine. Sepsi chiar a fost un loc unde chiar m-am simțit bine. Cei de acolo decid dacă am colaborat bine.

Cel puțin ca rezultate în campionat a fost cea mai bună performanță pe care au obținut-o. Probabil că anumite lucruri contează. Relația interumană este iarăși foarte importantă. Ce a depins de mine, eu m-am străduit să fac lucrurile la cel mai înalt nivel”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Sport pe Surse.

În timpul mandatului său la Sepsi, Grozavu a condus echipa în 82 de meciuri, cu o medie de 1,48 puncte pe meci, conform portalului de specialitate Transfermarkt.

După pauza internațională, Sepsi va întâlni FC Botoșani, în etapa #9. Partida se va disputa pe stadionul "Sepsi" din Sfântu Gheorghe, nu mai devreme de ora 18:00.