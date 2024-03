Sâmbătă seară, Poli Iași a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că s-a despărțit de Leo Grozavu, în urma unei ședințe la care au participat antrenorul și conducătorii clubului.

Leo Grozavu a spus tot ce avea pe inimă după ce a fost dat afară de la Poli Iași

La o zi după evenimentul respectiv, Leo Grozavu a reacționat și a ținut să puncteze faptul că ar fi luptat până la capăt să salveze echipa de la retrogradare la finele actualei stagiuni.

Leo Grozavu a lăsat-o pe Poli Iași pe locul 13 în clasamentul play-out-ului, cu 17 puncte. Două eșecuri au înregistrat moldovenii în a doua parte a campionatului: 0-1 vs. Oțelul Galați și 1-2 vs. FC Botoșani

”Eu aș fi luptat până la capăt și aveam încredere că puteam salva echipa. S-a încercat un șoc la echipă și sper să fie de bun augur. Îmi doresc ca echipa să se salveze și cred că se poate salva de la retrogradare. Mai sunt 7 jocuri, 4 acasă și 3 în deplasare.

Eu ca să spun cinstit am fost dezamăgit de reacția avută de jucători, ca atitudine, la ultimele două jocuri. Am întâlnit două echipe care nu ne-au bătut pe fotbal, ci ne-au bătut la atitudine. Am fost dezamăgit de modul cum a reacționat echipa la ultimele două jocuri și normal că am acceptat să plec.

Am muncit un an și jumătate la Iași și nu mi-e rușine de ceea ce am făcut. Cred că și în campionatul acesta am făcut o muncă foarte bună, în condițiile în care au fost multe probleme, dar nu m-am plâns”, a spus Leo Grozavu, potrivit ProSport.

Leo Grozavu, OUT de la Poli Iași: ”Ne pare rău! Rămânem prieteni”

”Ne pare rău, Leo Grozavu! Rămânem prieteni!

În această seară, conducătorii clubului nostru și antrenorul Leo Grozavu au hotărât, de comun acord, după o ședință, încheierea mandatului tehnicianului la cârma echipei noastre după 17 luni și 16 zile de la începutul activității de antrenor principal în Copou, 14 octombrie 2022.

Îi mulțumim lui Leo pentru momentele de neuitat trăite cu el la conducerea tehnică - promovarea în Superligă, succesele din acest sezon, promovarea și dezvoltarea tinerilor jucători încununată cu selecții la loturile naționale.

Pentru acestea și multe altele îți suntem recunoscători, Leo Grozavu! Îți dorim multe realizări pe toate planurile!”, se arată în comunicatul emis de Poli Iași.