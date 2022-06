Laurențiu Reghecampf, la FCU Craiova? Antrenorul a dat răspunsul

La echipa patronată de Adrian Mititelu nu va sosi nici Laurențiu Reghecampf. Dublul campion al României cu FCSB a fost contestat de suporterii din Peluza Sud, care i-au transmis că "nu are ce căuta la Craiova pentru că a antrenat o echipă clonată", făcând referire la rivala din oraș.

Antrenorul de 46 de ani a dezvăluit de ce nu ar fi acceptat, oricum, o ofertă venită din partea rivalei din oraș.

Laurențiu Reghecampf: ”Nu am cum să mă duc la cealaltă echipă”

„N-am cum să mă duc la cealaltă echipă chiar dacă am un respect mare pentru Adrian Mititelu, pentru că am lucrat cu el. Îl respect ca om și nu am cum să fac așa ceva. E ca și cum m-ați întreba dacă m-aș duce acum la Steaua București, în Liga 2. Niciodată nu o să se întâmple așa ceva.

Refuzul este legat doar de faptul că am antrenat la Universitatea Craiova. E vorba și de fani, de oameni, care într-un an de zile m-au înjurat și mi-au purtat pică. Niciodată nu m-am gândit asta, e exclus să colaborăm din respect”, a spus Laurențiu Reghecampf, la Orange Sport.

Laurențiu Reghecampf a strâns 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova. A câștigat 25 dintre ele, șapte s-au terminat la egalitate, iar 12 au fost înfrângeri. În total, sunt 82 de puncte strânse cu antrenorul de 46 de ani la ”cârmă”, la care se mai adaugă și un golaveraj impresionant din punct de vedere ofensiv, cu 84 de goluri marcate și 37 primite.