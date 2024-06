Răsturnare de situație! Gigi Becali a anunțat transferul: ”Mâine face vizita medicală! Am dat peste un milion de euro!”

Marius Ștefănescu se afla de mai multă vreme pe radarul patronului de la FCSB, însă discuțiile s-au blocat după ce Dan Șucu a lansat niște acuzații grave în legătură cu o înțelegere pe care covăsnenii ar fi avut-o cu FCSB.

Gigi Becali: ”Marius Ștefănescu face mâine vizita medicală!”

Gigi Becali a relatat cum a decurs negocierile cu Laszlo Dioszegi, mai ales în contextul în care patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe declara nu demult că nu îl va ceda pe Marius Ștefănescu la FCSB nici pentru ”o sută de milioane de euro”.

Cu doar câteva ore înainte de anunța transferul lui Marius Ștefănescu, Gigi Becali declarase că nu știe nimic despre un eventual transfer al fotbalistului.

”Ștefănescu face mâine vizita medicală. Cred că au terminat actele, mâine dimineață vine la vizita medicală. Eu am vorbit cu Dioszegi. E adevărat, ai spus ceva, lumea nu știe că ai spus-o la nervi? Normal că ești ofticat când cineva vorbește atât de rău de un jucător sau când te jignește, că a fost o mare jignire, o mare desconsiderare. La ora asta nu mai există blaturi.

Eu am pierdut campionatul cu Voluntari și acolo e finul meu. Ce era să îi zic ’Dă-te la o parte?’. Nu mai există așa ceva. Poți să spui la nervi, să folosești o parabolă ’Domn-le nu pleacă nici dacă îmi dă o sută de milioane!’. Nu a fost o strategie de negociere, dar lumea s-a învățat cu mine că eu sunt Gigi Becali și Becali dă, face, drege. Atunci i-am spus lui Mihai: ’Ce vrea Dumnezeu să fie, eu trebuie să fac niște pași înapoi, pentru că nu se poate așa ceva’.

Am făcut pași înapoi, nu mai iau, mă, niciun jucător. Nu se mai poate așa, la revedere. E confidențial, încep să mă transform și eu în cei care vă plac vouă. Dacă toată viața nu am fost, acum mă fac și eu diplomat. Totul este parafat, trebuie să mai facă vizita medicală și gata. Trebuie să vină mâine jucătorul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Ștefănescu, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: ”Am dat peste un milion pentru Ștefănescu!”

De altfel, Gigi Becali a precizat că a plătit o sumă importantă pentru Marius Ștefănescu, peste un milion de euro. Patronul de la FCSB a mărturisit că negocierile cu fotbalistul au fost dificile, întrucât acesta a cerut un salariu mai mare, însă acest lucru l-a făcut să îl aprecieze și mai tare pe Marius Ștefănescu, despre care a spus că va fi titular la FCSB.

”Păi ce, am dat atât de mulți bani ca să îl văd pe bancă? Am dat peste un milion. După ce se semnează, o să spun și suma. Aici a fost discuția, la salariu. Aici m-a supărat, că eu îi dădeam aproape dublu și el a zis că... dar nu mai are rost acum, este al meu, trebuie să îl laud, bravo lui, îmi place de el că e băiat deștept și a negociat. Am luat un băiat deștept care a știut să negocieze.

Dacă dai atâția bani pe un jucător, normal că faci pe cinci ani. Dacă era străin și nu îl vedeam, da, dar nu există niciun jucător român cu care să fac 1+2, 2+3, 1+4. Dacă îi știu, îi iau că am încredere”, a adăugat finanțatorul lui FCSB.