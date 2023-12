Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #20 din primul eșalon al României, pe ”Sepsi Arena”, din Sfântu Gheorghe, duminică seară. La capătul celor 90 de minute, covăsnenii au reușit să se impună ”acasă” și să înregistreze toate cele trei puncte din confruntarea cu fosta campioană a României.

Laszlo Dioszegi a reacționat imediat în urma deciziei CCA cu privire la faza controversată din Sepsi - CFR

Al doilea gol al lui Sepsi din meci, marcat de Vitalie Damașcan, a fost verificat la VAR și validat. Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Aribitrilor, a venit cu precizări la o zi după victoria covăsnenilor și a dezvăluit că reușita gazdelor ar fi trebuit anulată din cauza unei poziții de ofsaid.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a reacționat în urma verdictului CCA și a recunoscut faptul că echipa sa a câștigat, într-adevăr, meciul, în urma unui gol înscris din ofsaid.

”Asta e viața! Și eu am revăzut după meci faza și recunosc că arbitrii au greșit. A fost ofsaid. Însă, nimeni de la Sepsi nu are nicio vină. Este strict problema lor, dar să știți că astfel de analize și de declarații mi-ar plăcea să apară și când se greșește împotriva noastră.

Și au fost atatea meciuri. Însă, e clar. Am puterea să recunosc că am marcat și am câștigat dintr-un gol din ofsaid, dar în momentul jocului nu am sesizat acest lucru”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit ProSport.

Sepsi OSK - CFR Cluj 2-1

Panagiotis Tachtsidis (CFR Cluj) a deblocat tabela de marcaj în prima parte a meciului, mai exact în minutul 32, doar că ardelenii nu au putut ține de scor și în repriza secundă.

Sherif Kallaku a restabilit egalitatea în minutul 70, iar golul victoriei a venit în minutul 85, grație reușitei lui Vitalie Damașcan, care a fost servit de Cosmin Matei.

Pentru Sepsi OSK urmează ultimul meci din acest an, în campionat, cu FC Hermannstadt, pe teren opus, joi, 21 decembrie, de la ora 17:00, în timp ce CFR Cluj va primi vizita rivalilor de la ”U” tot joi, doar că de la ora 19:45.