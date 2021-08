Laszlo Balint, supărat că nu a bătut-o pe FCSB: „E dezamăgitor!” Ce mesaj a avut pentru suporteri

UTA, egala lui FCSB în etapa a treia a Ligii 1!

UTA a făcut doar egal cu FCSB, scor 1-1 (1-0), duminică seara, la Arad, într-un meci din etapa a treia a Ligii 1, după ce a fost egalată de trupa lui Todoran în ultimul minut de joc.

La finalul partidei, Laszlo Balint, antrenorul lui UTA Arad și-a felicitat fotbaliștii pentru determinare și le-a mulțumit suporterilor pentru spectcolul din tribune.

„Este un pic dezamăgitor pentru că practic am scăpat printre degete trei puncte importante, dar vreau să-i felicti pe băieți pentru efortul depus și pentru jocul pe care am reușit să-l facem. Am produs destul de multe momente de fotbal bun.

Am reușit să practicăm și un jo defensiv destul de eficient împotriva unor jucători cu o calitate individuală foarte bună.

Important este să rămânem concentrați pe ce am făcut până acum și pe ce trebuie să îmbunătățim, ca să putem merge cu încredere la Botoșani, să luăm cele trei puncte.

Vreau să mulțumesc publicului, pentru că a fost senzațional astăzi. Știam ce suporteri are UTA și vreau să le mulțumesc pentru că ne-au încurajat din primul până în ultimul minut.

Pentru UTA urmează duelul din etapa a patra a Ligii 1, cu FC Botoșani, care se va disputa vineri, de la ora 18:00. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.