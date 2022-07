Laszlo Balint cere transferuri și își pune jucătorii la zid: "Nu poți face asta când ai pretenții la trofeu"

După 2-2 contra lui Sepsi și 1-1 împotriva celor de la Vllaznia, în Conference League, Universitatea Craiova a remizat și contra Universității Cluj, scor 1-1.

Laszlo Balint, reacție dură după U Cluj - Universitatea Craiova 1-1

Nou-promovata a făcut o primă repriză excelentă și a deschis scorul în minutul 6, prin Ioan Filip. U Cluj a ratat mai multe șanse de a se desprinde și a fost egalată în minutul 64, după golul lui Paul Papp.

La finalul partidei, Laszlo Balint a avut o reacție dură, criticând atitudinea și determinarea jucătorilor. Antrenorul Universității Craiova spune că mai are nevoie de transferuri și așteaptă o schimbare din partea elevilor săi.

"Din păcate, o repriză catastrofală. Principala cauză e nivelul de angajament al grupului, vorbesc de atitudine, determinare, concentrare. Prima fază fixă pentru adversar, gol. Asta nu poți face când ai pretenții să te bați la trofeu. Trebuie să fii concentrat și responsabil până la capăt. În a doua repriză am mai reglat lucrurile, am egalat, dar nu a fost suficient. Sunt dezamăgit de evoluția câtorva din primul 11. Din păcate, nu am întors rezultatul și am obținut doar un punct.

Categoric, mai avem nevoie de jucători. Și conducerea știe asta, se lucrează la acest aspect. E important ca toată lumea din vestiar să înțeleagă ce înseamnă greutatea acestui tricou din toate punctele de vedere. Indiferent cum o luăm, nu avem scuze. Putem să o dăm sub orice formă, dar modul în care am arătat în prima repriză... nu putem să ne ascundem în spatele scuzelor. Am avut o discuție apăsată cu ei la pauză: să ne asumăm toți responsabilitatea și să arătăm cu totul altfel. Eu pun mare preț pe atitudine, determinare.

Avem câteva zile până la acel meci, trebuie să ne recuperăm din punct de vedere fizic. Trebuie să înțelegem ce avem de făcut toți și să abordăm cu maximă responsabilitate meciul de joi seară", a spus Laszlo Balint.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul retur cu Vllaznia, din turul 2 preliminar al Conference League, joi, de la 20:30. În tur, cele două au remizat, scor 1-1.