Laszlo Balint a fost principal la UTA Arad în două rânduri: în perioada iulie 2019 - ianuarie 2022 și în perioada noiembrie 2022 - aprilie 2023. În ultimul mandat, antrenorul a înregistrat o medie de 1.09 puncte pe meci după 22 de partide, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Laszlo Balint a rupt tăcerea la trei luni după ce s-a despărțit de UTA Arad: „Mi s-a părut penibil”

La trei luni după situația de la Arad, Laszlo Balint a ieșit în spațiul public și a vorbit despre problemele cu banii de la club. Antrenorul a precizat că în cinci luni i-au fost achitate doar cinci salarii și a clarificat mai multe aspecte referitoare la perioada în care a activat pe banca tehnică a „Bătrânei Doamne”.

„Sub nicio formă nu este vorba de un salariu, eu în momentul în care am acceptat, fără niciun fel de discuții, propunerea de reziliere a contractului, puteam să spun că vreau despăgubiri cu 2 luni înainte de finalul campionatului. Nu!

Aici e o discuție, dar nu vreau să intru în detalii, pentru că luni mi s-a spus că există încredere totală în staff și că mergem la club pentru semifinala Cupei, cu un singur scop, calificarea în finală, și la ora 8 fără 10 am fost înștiințat că echipa are alt antrenor. Sunt lucruri care nu se fac în fotbalul profesionist, dar trecând peste aspectul ăsta, eu am acceptat absolut tot. Am spus “Banii pe care i-am muncit, nimic mai mult. Știu că nu aveți acum, treceți acolo, puneți o dată la care dvs. credeți că mi-i puteți da”.

Au pus sfârșitul lunii mai. În momentul în caream văzut că s-a depășit, nu am fost sunat, nu mi-a trimis nimeni un mesaj cu jumătate de cuvânt: “Avem niște probleme, așteaptă-ne 2 săptămâni, o lună, două”. Nimeni nu mi-a trimis un mesaj și atunci am zis să o fac eu. Am trimis notificare oficială cu avocatul meu, să atenționez clubul că a întârziat. Nu vreau să ajungem la memoriu, pentru că chiar nu voiam. Nici pe cale oficială nu a spus nimeni din club nimic, aveam pretenția, nu știu, că am o anumită relație cu cei din club.

Absolut nimeni nu m-a sunat, nici pe mine, nici pe băieții din satff-ul meu. Asta în condițiile în care eu cu băieții din staff am luat 2 salarii în 5 luni, ne-am plătit chiriile din banii noștri. Eu n-am ieșit niciodată să zic că-s probleme cu banii. Pe lângă asta, în luna ianuarie, când s-a achitat salariul pe noiembrie la echipă, staff-ul a fost singurul care nu a fost plătit din tot clubul, au fost plătiți inclusiv maseurii, absolut toată lumea. În momentul în care am sesizat, ne-au spus că a fost o greșeală de contabilitate. Mi s-a părut puțin penibilă poziția în care am fost puși noi, dar am trecut peste pentru că am vrut să ajut clubul”, a spus Laszlo Balint, potrivit SportTotal.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Laszlo Balint a stat pe banca tehnică a celor de la Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, Universitatea Craiova și UTA Arad.

UTA Arad, în sezonul 2022/23

UTA Arad a terminat pe poziția a 15-a sezonul regulat din Superliga României cu 27 de puncte. După 30 de etape disputate, arădenii înregistraseră doar șase victorii, nouă rezultate de egalitate și 15 eșecuri.

În play-out-ul campionatului, „Bătrâna Doamnă” a încheiat stagiunea pe locul 13, primul loc care a dus la baraj, cu 26 de puncte, la cinci deasupra „zonei fierbinți”.

La baraj, UTA Arad a întâlnit-o pe Gloria Buzău. Cele două echipe s-au întâlnit mai întâi pe stadionul din Crâng (0-0). La Arad, UTA a „spulberat” echipa pregătită atunci de Adi Mihalcea, scor 5-1.

Sursă Foto: Sport Pictures