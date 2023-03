După 88 de minute tăcute, Doua l-a învins pe Kucher și a reușit să aducă cele trei puncte pe „Ilie Oană”. Petrolul a urcat, în consecință, cel puțin temporar, pe prima poziție, în clasamentul play-out-ului din Superligă.

Laszlo Balint și-a spus oful după înfrângerea din play-out

Laszlo Balint, antrenorul UTA-ei Arad, a vorbit despre eșecul de la Ploiești și a evidențiat cât de dezamăgit e. De asemenea, tehnicianul a precizat că pauza competițională va fi extrem de importante pentru echipa sa.

„Sunt foarte dezamăgit, supărat, pentru că suntem într-o poveste fără sfârșit! Asta a fost povestea pentru UTA în acest sezon, indiferent cine a fost antrenor. Putem să spunem că pierdem puncte nemeritat, dar nu, nu... merităm! Pentru că dăm dovadă de inconstanță în foarte multe momente, lipsă de concentrare și superficialitate.

Modul în care am luat golul, cum s-a desfășurat faza. L-am lăsat pe Budescu să primească mingea nestingherit, nu-l atacă nimeni. Apoi cum am ratat ocaziile, din șase metri am dat peste poartă.

Sunt niște aspecte efectiv inexplicabile. Toată lumea din vestiar trebuie să tragă un semnal de alarmă foarte mare. Am discutat ceva înainte de meci, am agreat ceva împreună și, din păcate, s-a văzut foarte puțin.

Cam toată lumea din vestiar trebuie să bage capul în pământ și să sacrifice tot ce are pentru meseria lui și pentru acest club. E cazul să înțeleagă toți jucătorii la ce club evoluează, ce tricou îmbracă. Asta implică responsabilitate.

E vorba despre inconstanță și fiecare trebuie să răspundă la întrebarea "De ce apar astfel de momente?". Sunt greșeli individuale inexplicabile, indiferent că vorbim despre defensivă sau ofensivă. O echipă care se mulțumea cu un punct a reușit să ne bată, din lipsa noastră de responsabilitate.

O să fie două săptămâni foarte importante, cu perioada de întrerupere. Trebuie să le folosim foarte bine. O să ieșim din situația asta, indiferent cum. Și barajul este o variantă, dar nu ne gândim acum la baraj”, a spus Laszlo Balint, după meci.

Petrolul Ploiești - UTA Arad 1-0

După un meci aproape tăcut, „lupii galbeni” au dat lovitura pe final. Seniko Romero Doua l-a învins pe Danylo Kucher cu un șut la firul ierbii în colțul drept al porții, în minutul 89, la câteva momente distanță de fluierul final al arbitrului Sebastian Colțescu.

După această victorie, Petrolul Ploiești a devansat-o pe FCU Craiova în clasamentul play-out-ului din Superligă. „Lupii galbeni” au 21 de puncte, în timp ce oltenii, cu un meci în minus, 20. UTA, în schimb, e din ce în ce mai aproape de retrogradare.