Lasat pe liber de CFR, fostul portar din Gruia ar putea da lovitura pe piata transferurilor! O fosta campioana a Bulgariei a pus ochii pe el

Fostul portar al lui CFR Cluj, Adrian Rus a primit o oferta de la o fosta castigatoare a titlului din Bulgaria.

Adrian Rus a castigat titlul in Romania de doua ori consecutiv alaturi de CFR Cluj, in sezonul 2017/18 si 2018/19, insa a ramas liber de contract inca din iarna, cand intelegerea cu ardelenii a expirat.

Portarul ar fi pe lista lui Cerno More Varna, anunta ProSport. Echipa a incheiat pe locul 7 in Bulgaria in acest sezon.

In acest sezon, Rus a jucat un singur meci in tricoul lui CFR Cluj.