Cotat la 180 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, superstarul francez mai are contract cu gruparea pariziană până la finele sezonului 2023/24.

Kylian Mbappe, dorit în Premier League! Doi granzi se luptă pentru semnătura superstarului

Chiar dacă în presa internațională s-a tot discutat despre mutarea lui Kylian Mbappe la Real Madrid, clubul pe care fotbalistul îl admiră încă de când era mic, două echipe din Premier League au intrat pe fir pentru semnătura jucătorului.

Conform Mundo Deportivo, care a citat Gazetta dello Sport, Chelsea și Liverpool îl vor pe Kylian Mbappe la ele în echipă. În trecut, fotbalistul a spus în mai multe rânduri că mama sa e fanul „cormoranilor”.

Sursa de mai sus a informat că cele două grupări vor face tot ce le stă în putință să obțină achiziționarea lui Kylian Mbappe, chiar dacă asta înseamnă că vor fi nevoite să scoată milioane de euro din buzunar.

Cifrele lui Kylian Mbappe

Produs de AS Bondy, INF Clairefontaine și AS Monaco, Kylian Mbappe a evoluat la nivel de seniori doar pentru AS Monaco și Paris Saint-Germain, unde a fost transferat definitiv în iulie 2018 pentru 180 de milione de euro.

PSG: 269 de meciuri jucate, 220 de goluri înscrise, 98 de assist-uri oferite

Mbappe a comis-o din nou! A marcat un gol de generic și a fugit la vestiare

La doar două zile după ce a marcat un gol de generic în meciul Olanda - Franța 1-2, în urma căruia vicecampioana mondială a obținut calificarea matematică la EURO 2024, Mbappe a recidivat la antrenamente.

Starul lui Paris Saint-Germain a marcat un gol spectaculos cu o execuție acrobatică, iar imediat după și-a dat bluza jos și a alergat râzând spre zona vestiarelor.