Keșeru, final de drum la FCSB: „Să îmi zică ce bani vrea. De ce să nu joace 4.000 de euro pe lună?” Becali știe cine-l va înlocui

FCSB a avut o misiune dificilă în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Elevii lui Toni Petrea s-au deplasat pe terenul lui Sepsi OSK, obținând doar o remiză, 0-0, la capătul unei meci în care Ștefan Târnovanu (21 ani) a făcut minuni în poarta roș-albaștrilor.

Iar acest lucru l-a iritat pe Gigi Becali, care a anunțat la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că va renunța la jucătorii cu salarii mari. Constantin Budescu (32 ani) și Claudiu Keșeru (35 ani) sunt vizații patronului de la FCSB. De altfel, omul de afaceri a precizat că a vorbit deja cu cei doi pentru rezilierea contractului.

Becali: „Să joace Ianis Stoica, Dumiter, Mamut”

„Am vorbit cu Budescu să îmi zică de bani vrea, am vorbit și cu Keșeru să îmi zică ce bani vrea. Și o să jucăm cu jucătorii ăia, locul 5, 7, 9, 10, ce o vrea Dumnezeu. Cum să te bați în Europa dacă te bate Sepsi? Pe noi Sepsi ne-a bătut aseară, nu am făcut egal, că trebuia să fie 2-3 la 0.

Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng. Am luat banii pe Man și Moruțan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat.

Nu are rost. Restrâng. Fac altă strategie. Să joace Ianis Stoica, să joace Dumiter, să joace Mamut. Ianis, 4.000 de euro pe lună. De ce să joace 25.000 de euro pe lună (n.r. - Claudiu Keșeru) și să nu joace 4.000 de euro pe lună?”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

În urma remizei de la Sfântu Gheorghe, FCSB s-a îndepărtat la 10 puncte de liderul CFR Cluj, cu nouă etape înainte de intrarea în playoff, unde se vor înjumătăți punctele.

Clasamentul Ligii 1

De la revenirea la FCSB, Claudiu Keșeru a marcat 4 goluri în 12 meciuri, iar după plecarea lui Edi Iordănescu, atacantul nu a mai devenit prima opțiune în atac. De altfel, după meciul cu Sepsi OSK, Keșeru a vorbit despre o eventuală despărțire de vicecampioana României.

„Fiecare are dreptul să spună absolut ce vrea. Atât timp cât suntem aici, cât am luat decizia să venim aici, în momentul ăla te-ai expus. Da, știam unde vin. (n.r - Și ți-ai asumat?) Da! De asta nici nu zic nimic. Poate să speculeze lumea oricât vrea. Oare de ce am început așa bine și, după aia, ceva s-a rupt? Ca să aveți subiect de discuție. Mai aveți vreo întrebare? Pe data de 5 sunt la reunire. Voi fi la reunire. (n.r - dacă se gândește la plecare) Asta nu se știe, sunt multe zile până aici. Nu se știe care sunt planurile persoanelor din club. Vreau doar să ajung acasă, să mă liniștesc”, a declarat Claudiu Keșeru la finalul meciului cu Sepsi OSK.