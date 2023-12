Jurgen Klopp pune punctul pe ”i” înainte de Liverpool - Manchester United: ”Asta nu mi-a plăcut niciodată”

Cele două echipe se vor întâlni duminică, 17 decembrie, de la ora 18:30, pe ”Anfield”, în a 17-a etapă din primul eșalon al Angliei. Ultima întâlnire dintre Liverpool și Manchester United a fost pe aceeași arenă în sezonul trecut și s-a terminat 7-0 în favoarea ”cormoranilor”.

La conferința de presă premergătoare confruntării, Jurgen Klopp a subliniat faptul că nu agreează momentul în care Manchester United e depreciată, pentru că asta face trupa lui Erik ten Hag să devină și mai puternică.

În acest moment, ”diavolii roșii” se află pe locul șase cu 27 de puncte. Nouă victorii și șapte înfrângeri a înregistrat clubul de pe ”Old Trafford” după 16 etape desfășurate în primul eșalon al Angliei.

”Nu mi-a plăcut niciodată să văd titluri despre Manchester United care spun că echipa nu e bună, pentru că asta îi va face să tureze motoarele înainte de meci.

Nu-mi place deloc. Cu cât oamenii spun mai multe lucruri despre Manchester United, cu atât formația devine mai bună”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

