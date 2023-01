Aflat la FC U Craiova din vară, după plecarea de la formația portugheză CF Estrela, Andre Duarte nu vrea să mai rămână la formația olteană, spune Mititelu. Portughezul le-a cerut oficialilor clubului să îl lase să plece, după ce a aflat că ar fi dorit de formația poloneză Legia Varșovia.

Mititelu: "Duarte nu se antrenează, zice că vrea să se lase de fotbal"

Mai mult, Duarte nici nu ar vrea să se mai antreneze cu FC U Craiova, iar la amicalul cu CS Mioveni de astăzi nu a participat. Chiar și așa, Adrian Mititelu spune că nu îl va lăsa pe portughez să plece.

"Sunt niște jucători de-ai noștri căutați de niște echipe, însă au fost oferte niște sume foarte mici în raport cu ceea ce credem noi că merită. Se pare că avem o problemă cu Duarte, un jucător foarte bun, care se mai află sub contract până în 2024.

Din câte am înțeles, este dorit de Legia Varșovia, însă nu am primit nicio ofertă. În schimb, a venit, s-a năpustit peste noi să îi dăm drumul să plece cu orice preț. Are o atitudine neserioasă, nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal.

Deși e un jucător foarte bun, cu calități și mi-a făcut o impresie foarte bună, m-a dezamăgit. Acum nici n-a venit la meci. I-am spus că e opțiunea lui dacă vrea să se lase de fotbal, dar el va rămâne la noi indiferent de ofertă. Nu poți să discuți într-un alt mod cu jucătorii care au un astfel de comportament", a spus Adrian Mititelu, prezent la Mioveni pentru meciul amical al echipei sale.

Înainte de FC U Craiova, Andre Duarte a evoluat doar în Portugalia, la formații precum Sacavanense, Estoril U23, Alverca, Praiese sau Estrela.

La FC U Craiova, Duarte a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din acest sezon. Portughezul a fost integralist în toate cele 21 de partide din Liga 1, iar în Cupa României a evoluat în alte trei jocuri.