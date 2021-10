Jucătorii Mioveniului, acuze către arbitrul Bîrsan: „Golul doi, offside la Keșeru. Nu a fost penalty!”

FCSB și CS Mioveni s-au întâlnit în etapa a 12-a Ligii 1. Roș-albaștrii au început meciul fără Edi Iordănescu și staff-ul său pe bancă și doar cu 13 jucători pe foaie de joc, însă argeșenii nu au profitat de acest lucru și vicecampioana României s-a impus cu un categoric 3-0.

Cu toate acestea, CS Mioveni reclamă modul în care Marcel Bîrsan a acordat penalty la intervenția lui Scarlatache asupra lui Keșeru. De asemenea, jucătorii argeșeni consideră că la golul doi, marcat de Dumiter, Keșeru se afla în poziție de offside.

Popescu: „Suntem prea mici pentru a vorbi”

„Golul doi, offside la Keșeru. Nu mai am ce să zic. Cred că suntem prea mici pentru a vorbi. Nu vrea să dau vina pe arbitraj, dar trebuie puțin respect.

După eliminarea lui Buziuc s-a schimbat jocul. A luat roșu din prea multă dorință. Când joci în zece împotriva FCSB-ului, e foarte greu. Într-adevăr, au jucători infectați, dar după cum ați văzut, a fost echipa de bază.

Suntem speriați după ce am auzit că au foarte mulți infectați. Nu depinde de noi. Rămâne să ne vaccinăm, dacă așa trebuie. Este treaba autorităților mai departe”, a declarat Iustin Popescu.

Scarlatache: „S-a acordat prea ușor penalty”

„Nu a fost nevoie să revăd faza, am simțit în timpul meciului că nu a fost penalty. S-a acordat prea ușor penalty. Am înțeles că a fost și offside la golul doi. Noi suntem o echipă mică. Dacă am fi jucat 11 la 11, nu cred că am fi pierdut.

Suntem o echipă mică, știm exact de avem de făcut. Luăm galben primii, apoi gol din offside. Suntem supărați, dar în prima repriză am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu ei”, a declarat Scarlatache la finalul meciului.