Jucatorii lui Sepsi cer sa se ia masuri dupa incidentul de la meciul cu Juventus: "A pus melodia un prost care nu are minte!" S-a mai intamplat si in liga a doua

Cu circa 30 de minute inaintea meciului dintre Juventus si Sepsi OSK, la statia de amplificare a stadionului a fost pusa o melodie cu versuri obscene la adresa maghiarilor.

Organizatorii meciului au afirmat ca au vrut sa puna la statia de amplificare melodia "Doamne, ocroteste-i pe romani", insa dintr-o eroare au ales o varianta nepotrivita de pe YouTube.

Attila Hadnagy spune ca este incident nu este unul intamplator si singular. Veteranul atacant al lui Sepsi a declarat ca astfel de momente s-au petrecut si in liga a doua la meciurile dintre cele doua echipe si spera ca LPF si FRF sa ia masuri in acest caz.



"Eram pe banca si am auzit. Nu se poate ca in 2018 sa auzi aseamenea melodii. A pus un prost care nu are minte. Nu-mi pot sa-mi explic cum poate sa fie asa. Nu cred ca a fost o intamplare. Si in liga a doua a cand am jucat la Juventus, ne-au provocat mereu, ne injurau, au pus niste meldorii provocatoare. Speram sa se faca ceva", a declarat Atilla Hadnagy