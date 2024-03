Oltenii au primit vizita giuleștenilor pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La ora disputării partide, termometrele din Craiova indicau nu mai puțin de 16 grade Celsius.

Ivaylo Petev, declarație în forță după Craiova - Rapid: ”Al 12-lea jucător!”

Ivaylo Petev, antrenorul oltenilor, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să-i felicite, mai ales că Universitatea Craiova a evoluat în inferioritate numerică pe ”Oblemenco”.

De asemenea, tehnicianul a precizat că încă nu se gândește la campionat, chiar dacă Universitatea Craiova s-a apropiat, cel puțin temporar, la patru lungimi de liderul FCSB.

”Eu cred că am meritat să câștigăm. Am jucat cu un om mai puțin. Felicit jucătorii. Felicit suporterii care au fost al 12-lea jucător. Trebuie să lucrăm la psihic și mă bucur mult că am făcut atâția oameni fericiți.

Oamenii care au intrat de pe bancă au adus un joc bun. Am reușit un contraatac, am avut o situație curată, foarte frumoasă. Dacă atunci reușeam să dăm gol, meciul era mult mai liniștit. Dar așa a fost.

Felicit din nou jucătorii că s-au dăruit din plin. Am mai spus cât de important e Mitriță la echipă. Căpitan, lider. A arătat ce a trebuit astăzi. Nu mă gândesc la campionat. Mă gândesc pentru meciul care urmează. După ce trecem de acel meci o să vedem”, a spus Ivaylo Petev.

Echipele de start

Universitatea Craiova: L. Popescu - Șt. Vlădoiu, Zajkov, Badelj, Căpățînă - Al. Crețu, Mateiu, Houri - Baiaram, A. Ivan, Mitriță

Rezerve: D. Lazar - Soiri, Raul Silva, Maldonado, Ndong, Anzor, Danciu, Kozulj, Cîmpanu, Bana, Koljic, Markovic

Antrenor: Ivaylo Petev

Rapid: Aioani - Braun, I. Cristea, Iacob, Borza - Djokovic, Hasani, Hromada - Funsho, Rrahmani, Papeau

Rezerve: Drăghia - Bădescu, Săpunaru, Dr. Grigore, Emmers, Al. Albu, Petrila, Onea, El Sawy, Cîrjan, Burmaz

Antrenor: Cristiano Bergodi