Oltenii au primit vizita giuleștenilor pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La ora disputării partide, termometrele din Craiova indicau nu mai puțin de 16 grade Celsius.

Prima reacție după Universitatea Craiova - Rapid: ”Am fost nervos”

Jayson Papeau a vorbit după meci și a ținut să evidențieze faptul că schimbarea l-a scos din sărite. Fotbalistul a fost înlocuit în minutul 57 al părții secunde cu Claudiu Petrila.

Francezul este cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate și a semnat cu Rapid la începutul sezonului 2022/23. Fotbalistul mai are contract până la finele actualei stagiuni.

”Trebuie să ne concentrăm la meciul viitor. Am fost nervos pentru că vreau să joc. Pot să înțeleg schimbarea, pentru că aveam galben, arbitrul dăduse deja un roșu pentru cealaltă echipă. Înțeleg de ce am fost schimbat.

După ce am luat primul gol, toți am pus capul în pământ de parcă pierdusem cu 0-10. Trebuie să fim mai concentrați, era 1-1 și mai aveam timp. Când trebuia să câștigăm toate meciurile, am început să pierdem.

Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci și să îl uităm pe acesta”, a spus Jayson Papeau.

Echipele de start

Universitatea Craiova: L. Popescu - Șt. Vlădoiu, Zajkov, Badelj, Căpățînă - Al. Crețu, Mateiu, Houri - Baiaram, A. Ivan, Mitriță

Rezerve: D. Lazar - Soiri, Raul Silva, Maldonado, Ndong, Anzor, Danciu, Kozulj, Cîmpanu, Bana, Koljic, Markovic

Antrenor: Ivaylo Petev

Rapid: Aioani - Braun, I. Cristea, Iacob, Borza - Djokovic, Hasani, Hromada - Funsho, Rrahmani, Papeau

Rezerve: Drăghia - Bădescu, Săpunaru, Dr. Grigore, Emmers, Al. Albu, Petrila, Onea, El Sawy, Cîrjan, Burmaz

Antrenor: Cristiano Bergodi