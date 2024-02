Ivaylo Petev a răbufnit la conferință: "Ești de acord cu mine? Atunci nu mi-ai fi pus întrebarea asta!"

Universitatea Craaiova vine după un nou meci în care a condus, însă a pierdut puncte. Oltenii au avut un avans de două goluri contra lui U Cluj, la pauză, însă s-au văzut egalați în actul secund.

Ivaylo Petev: "Cu U Cluj puteam să conducem cu 5-0 în prima repriză, dar jucătorii sunt oameni, nu roboți!"

La conferința de presă, Petev a fost întrebat de ce Universitatea Craiova arată teamă față de orice adversar și nu dă semne de revenire.

Antrenorul bulgar a părut destul de iritat de întrebarea reporterului și s-a arătat încrezător în revirimentul echipei sale.

"De ce să ne fie frică? Fiecare lucru are un început și un sfârșit. În prima repriză, noi puteam să conducem cu 4-0 sau 5-0. Ești de acord? Și atunci nu mi-ai mai fi pus întrebarea asta!

Da, nu am făcut acest lucru, dar acest lucru se va încheia și va veni și momentul în care vom avea 3 ocazii și 3 goluri. Și eu vreau să avem 5-0, dar jucătorii sunt oameni, nu roboți", a spus Petev.

Ivaylo Petev: "Trebuie să stăm mai bine psihic, să avem mai multă încredere"

Petev spune că are tot lotul la dispoziție, inclusiv pe Vladimir Screciu, și explică unde crede că Universitatea Craiova a suferit în ultima perioadă.

"Nu e foarte plăcut. Am arătat un joc bun cu U Cluj, dar am ratat multe ocazii. Ce m-a dezamăgit e că, după jocul arătat, am pierdut două puncte, dar ăsta e fotbalul, mergem înainte și ce am pierdut sper să luăm duminică.

Trebuie să stăm mai bine psihic, să avem mai multă încredere și să nu mai primim goluri așa cum le primim. Când deja se întâmplă de mai mult de 3-4 ori, acest lucru se transformă într-o frică. Asta e gândirea mea, poate nu am dreptatate, dar și acest lucru se va termina, sunt sigur.

Noi ne luptăm în fiecare meci să obținem cele trei puncte. Sperăm ca în meciurile următoare să avem mai mult noroc", a mai spus Petev.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului regulat, Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 38 de puncte, cu 16 sub liderul FCSB și cu doar 5 peste locul 7, ocupat de Sepsi.