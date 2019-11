Ivan si-a adus aminte sa dea si goluri! De cat timp nu mai marcase atacantul Craiovei

Andrei Ivan a marcat 2 goluri in meciul cu Dinamo

Ivan a facut dubla in meciul de la Severin, marcand in minutele 31 si 45. Golul de dinainte de pauza a fost unul de zile mari, craioveanul invingandu-l pe portarul "cainilor" cu o scarita perfecta.

A trecut mai bine de un an de la ultimul gol al lui Andrei Ivan. Acesta a marcat in victoria Romaniei U21 cu Portugalia, pe 7 septembrie 2018. La echipa de club, ultima reusita a fost in iulie 2018, in perioada in care imbraca tricoul celor de la Rapid Viena.