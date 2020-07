"Isi merita soarta daca retrogradeaza! Negoita n-are nicio treaba cu fotbalul." Antrenorul care castiga ultimul titlu in Stefan cel Mare da de pamant cu finantatorul 'cainilor'

Dinamo este pe ultimul loc in playout si are emotii mari in ceea ce priveste retrogradarea.

Mircea Rednic aducea ultimul titlu in Stefan cel Mare, in 2007, perioada in care actionar la echipa era Cristi Borcea.

"Cainii" sunt pe ultimul loc din playout in acest sezon si se tem de retrogradare:

"Isi merita soarta daca a ajuns clubul sa fie condus de unul care n-are nicio treaba cu fotbalul, care isi urmareste numai interesul", a spus Mircea Rednic pentru PRO TV.

Fanii sunt disperati sa cumpere clubul de la Negoita, insa Cristi Borcea nu vede posibila o astfel de mutare:

"Nu pot niciodata! Nu intelegeti?! Nu vor putea sa asigure un buget de 5-6 milioane. Unde? Sa te zbati in mediocritate. Pai cu 5-6 milioane asa te zbati.

Singurele echipe puternice, o sa vedeti, vor fi Craiova, Rapid si Viitorul", a spus Cristi Borcea.