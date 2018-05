IREAL! A fost dorit de Barcelona si a ajuns sa doarma IN GARA si sa FURE! Povestea TERIFIANTA a noului stelist Qaka. Ce l-a salvat

Venirea in Romania s-a dovedit una dintre cele mai bune decizii din cariera lui Qaka!

Considerat cel mai talentat tanar din Norvegia cand avea 15 ani, Qaka a fost aproape de un transfer la Barcelona. Problemele din afara terenului l-au blocat. Mijlocasul a intrat intr-un anturaj gresit. Obisnuia sa participe la infractiuni minore si a ajuns sa doarma pe strada de frica sa nu-si dezamageasca familia!

"Cand eram la Valerenga, faceam parte dintr-un mediu care nu era foarte bun. Am facut multe alegeri gresite. Mergeam cu prietenii cu masina si comiteam infractiuni minore. Ma prosteam, asta m-a distrus. Eram tanar si stupid", dezvaluie Qaka intr-un interviu acordat site-ului nettavisen.no.

La 14 ani, de frica sa nu-si supere parintii, Qaka a trait timp de aproape 3 saptamni in gara din Oslo.

"Am ajuns la Valerenga la 14 ani. Locul in care stateam era haotic. Am plecat de acolo si dormeam pe strazi. Doua sau trei saptamani am dormit la gara din Oslo. Un coleg le-a spus apoi antrenorilor", povesteste Qaka. A tinut totul secret fata de familia sa, de frica sa nu il considere un esec si sa-l cheme acasa.

"A urmat un scandal, pana la urma m-am mutat inapoi in orasul unde locuiam", a explicat Qaka.

Viata i s-a schimbat radical in ultimii ani. Preocuparea centrala a lui Qaka a redevenit fotbalul. In Romania, fotbalistul locuieste alaturi de iubita lui. Isi propune sa ajunga la cel mai inalt nivel.

"Uitati-va la Martin Odegaard si la felul cum a fost el crescut. Daca as fi avut parte de acelasi tratament, nu stiu exact unde as fi fost, dar sigur as fi jucat la un nivel mai inalt decat o fac acum", crede Qaka.