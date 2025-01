”Câinii” s-au confruntat cu ialomițenii în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Dinamo a înregistrat toate cele trei puncte.



Ionuț Lupescu, sincer după ultima victorie a lui Dinamo: ”Asta e important”



Ionuț Lupescu, fost internațional român, a fost la meciul lui Dinamo și a ținut să puncteze după victoria formației dirijate de Zeljko Kopic că cel mai important lucru e ca echipa din Ștefan cel Mare să obțină accederea în play-off.



”E bine. Am avut un meci greu. E bine că am câștigat astăzi cu 3-1. Slobozia a jucat bine, s-a apărat bine. Și, până la urmă, am dominat echipa. Mi-au plăcut câțiva jucători. Important e să fim în play-off.



Nu văd de ce să fie o problemă (n.r. că Dinamo joacă cu același prim 11) Nu joacă în cupele europene, în cupă nu mai e”, a spus Ionuț Lupescu.



Dinamo a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund în clasamentul SuperLigii României, cu 41 de puncte înregistrate după 24 de etape: ”câinii” au ajuns, în acest sens, la 10 victorii, 11 remize și trei eșecuri.



Unirea Slobozia - Dinamo 1-3



Hakim Abdallah a deschis scorul în minutul 35. Jordan Gele a restabilit însă egalitatea înainte de pauză, în minutul 43, și a stabilit, astfel, scorul primelor 45 de minute: 1-1.



În actul secund, Dinamo a dat lovitura pe final. Hakim Abdallah a realizat ”dubla” în minutul 82, iar Astrit Selmani a consolidat rezultatul în mnutul 90+3.