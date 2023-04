Ionuț Larie a dezvăluit cum a ajuns să bată penalty-ul decisiv cu Universitatea Craiova: „Următorul îl va bate el! Am încredere!”

Farul Constanța a învins-o pe Universitatea Craiova, 3-2, în runda a treia din play-off și și-a consolidat poziția de lider, cu 39 de puncte. Golul victoriei a fost înscris de Ionuț Larie (36 ani), în minutul 84, care a fructificat lovitura de pedeapsă obținută de Enes Sali (17 ani).

Ionuț Larie, discurs de căpitan după victoria cu Universitatea Craiova

Însă constănțenii sunt în continuare însetați de victorie. Căpitanul lui Gică Hagi (58 ani) a mărturisit că obiectivul este să câștige fiecare meci rămas din play-off.

„Cred că a fost un meci extrem de plăcut, ne bucurăm că a reușit să învingem o echipă foarte bună. Am făcut un joc foarte bun ofensviv, am marcat 3 goluri. În seara asta ne-am descurcat foarte bine, am învins o echipă foarte bună.

Am primit gol în fiecare meci din acest play-off, asta demonstrază că este un play-off mai disputat ca nicidoată. Important este să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Suntem acolo sus, ne place. Vom încerca să câștigăm fiecare meci. Urmeză un meci foarte greu, poate mai greu decât acesta (n.r. cu FCSB). Important e că munca noastră de un an se vede pe teren și în clasament. Cel mai important e ce facem noi, nu ne interesează de restul.

Dacă vom face un meci la fel ca cel de astăzi, cred că avem șanse mari să plecăm cu puncte de pe Arena Națională”, a declarat Ionuț Larie la finalul meciului.

Totodată, fundașul central a precizat că următorul penalty pe care îl vor primi constănțenii va fi executat de Denis Alibec (32 ani), chiar dacă a ratat cu Universitatea Craiova.

„Tot pe Denis îl lăsam și la al doilea penalty, dar mi-a zis el să bat. Următorul tot el îl va bătea, am încredere în el”, a mai spus Ionuț Larie.