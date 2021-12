Telenovela continuă! Ionuț Chirilă își anunță revenirea la Clinceni: ”Pe 15 mă voi prezenta la antrenament”

Tehnicianul spune că se va prezenta la antrenamentul echipei pe data de 15 decembrie, dacă șefii clubului nu vor lua o decizie în ceea ce-l privește.

După plecarea lui Ionuț Chirilă, Clinceniul a câștigat două meciuri, cu Dinamo și FCU Craiova, ”vecinele” din subsolul clasamentului, și a trecut pe locul 15 în Liga 1, peste Dinamo.

„Sunt victorii normale. Noi, acum o lună și jumătate, într-un meci amical care a inaugurat baza de la Craiova, am mai învins Craiova lui Mititelu, cu 3-2, era Stoican atunci. Un meci amical. După partida cu Dinamo au început meciurile cu echipe accesibile din zona noastră, așa cum a fost cel cu Mediaș, pe care puteam să-l câștigăm.

Ionuț Chirilă spune că este în continuare antrenor la Clinceni

Este o victorie în urma muncii care s-a făcut cu foarte mare seriozitate și care s-a întrerupt din niște motive pe care doar unii le cunosc, eu nu le cunosc.

Sunt antrenorul echipei, pe 15 mă voi prezenta la antrenament, dacă nu ajungem la un consens. Împreună cu preparatorul meu fizic voi face programul de antrenament al echipei și îmi voi desfășura activitatea.

Până când clubul va lua o decizie. Dacă îmi desface unilateral contractul sau dacă mă lasă să îmi duc munca mai departe. Am spus că în șase luni de zile vom fi o echipă puternică, am avut două luni la dispoziție, am creat o filosofie de joc. Academica Clinceni face un joc de posesie și de circulație bun. S-a creat o filosofie de joc. Am spus că putem face o echipă competitivă”, a spus Ionuț Chirilă, la emisiunea Ora Exactă în Sport.