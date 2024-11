Ionel Ganea și-a spus părerea despre marea surpriză din Superliga României după 15 etape

"Mă bucur pentru ei că și-au revenit după meciurile cu Steaua, e chiar foarte bine pentru o echipă care nu a făcut mari transferuri, bugetul e limitat. Un rol important îl are antrenorul, Zeljko Kopic. Unitatea echipei, relațiile de joc între fotbaliști i-au dus pe locul 2", a spus Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Dinamo a încheiat turul sezonului regulat pe un nesperat loc în Superliga României, cu 24 de puncte după 15 etape, la șase puncte în spate de liderul Universitatea Cluj și cu un punct peste CFR Cluj. Formația lui Dan Petrescu are însă un meci mai puțin jucat.

La meciul cu UTA, Kopic a urmărit meciul din tribune, fiind suspendat după ce a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican în timpul partidei Hermannstadt – Dinamo, scor 2-0.

Antrenor secund la Dinamo, Florentin Petre a catalogat prezența pe locul al doilea în ierarhia Superligii drept o 'performanță frumoasă'.

"Pentru noi, cel mai important e că am terminat turul pe 2 (n.r. Dinamo mai poate fi depășită de CFR Cluj), unde nimeni nu ne dădea nicio șansă. Uite c-am reușit să facem o performanță frumoasă. Dar mai avem mult de muncit, multe meciuri pe viitor și ne dorim ca după fiecare meci să fim fericiți.



Am și spus că orice minune ține trei zile. Trebuie să fim conștienți de lucrurile pe care ni le dorim. Până la urmă, a fost doar un meci. FCSB a fost un pic norocoasă la goluri, iar băieții s-au concentrat și s-au mobilizat foarte bine pentru meciul cu UTA. Cele trei puncte au fost meritate. (n.r. dacă Zeljko Kopic a transmis ordine din tribună) În munca de echipă mereu există comunicare, e normal, suntem o armată de oameni care lucrează pentru binele echipei, plus conducerea. Nu am ce să reproșez nimănui, avem tot ce ne trebuie, condiții, oameni care ne susțin", a spus Florentin Petre la finalul meciului.



Dinamo nu mai câştigase de două meciuri acasă (2-2 cu FC Botoşani şi 0-2 cu FCSB). De partea cealaltă, UTA a suferit primafînfrângere în ultimele trei partide.