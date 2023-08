După patru etape disputate în primul eșalon al României, sibienii au înregistrat șase puncte. În consecință, echipa pregătită de Marius Măldărășanu a obținu două rezultate de egalitae și două înfrângeri.

Ce lovitură! FC Hermannstadt a transferat un italian, fost coleg cu Ștefan Radu la SS Lazio

FC Hermannstadt a anunțat pe rețelele social media că s-au înțeles cu Alessandro Murgia, care s-a alăturat deja echipei și a făcut primii pași pe stadionul municipal din Sibiu.

„Bine ai venit la FCH & la mulți ani, Alessandro Murgia!

Chiar în ziua în care împlinește 27 de ani, mijlocașul central italian Alessandro Murgia s-a alăturat echipei noastre! Acesta vine sub formă de împrumut de la SPAL, echipă care evoluează în Serie C (Italia). Alessandro are 14 selecții în Echipa Națională a Italiei U21, pentru care a înscris un gol. CV-ul său este unul impresionant. Noul mijlocaș FCH a fost format la Academia de Tineret a celebrului club italian Lazio Roma, pentru care a bifat 145 de partide ( 49 în Serie A), a înscris 26 de goluri și a oferit 11 pase de gol, statistici valabile pentru perioada în care acesta a evoluat la categoria U19 (Primavera) și la seniori. De asemenea, Murgia a câștigat Super Cupa Italiei cu Lazio Roma, dar și alte două Super Cupe și două Cupe ale Italiei la nivel U19 plus o participare în lotul Italiei U21 la EURO 2019 U21. În peninsulă, mijlocașul cotat în prezent la suma de 450.000 euro pe site-urile de specialitate a mai evoluat pentru Perugia și SPAL.

Alessandro Murgia va purta numărul 16 pe tricou”, se arată într-un comunicat emis de FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt, în perioada de mercato

Veniri - Alessandro Murgia (27 de ani / mijlocaș central / Italia / SPAL / 150.000 de euro), Cristian Neguț (27 de ani / extremă stânga / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Gabriel Iancu (29 de ani / extremă stânga / România / Akhmat Grozny / liber de contract), Alexandru Jipa (20 de ani / mijlocaș dreapta / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Adrian Petre (25 de ani / atacant / România / APO Levadiakos / liber de contract), Valerică Găman (34 de ani / fundaș central / România / CSU Craiova / liber de contract), Ruben Fonseca (23 de ani / atacant / Portugalia / Tondela / liber de contract), Kevin Ciubotaru (19 ani / fundaș stânga / România / Glasgow Rangers B / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Ionuț Pop (25 de ani / portar / România / CSM Slatina), Loren Niță (22 de ani / mijlocaș central / România / Minerul Ocna Dej), Cosmin Bucuroiu (19 ani / extremă dreapta / România / Unirea Bascov), Alexandru Negrea (24 de ani / fundaș stânga / România / CSM Olimpia Satu Mare), Benjamin Hanzu (20 de ani / fundaș central / România / CS Tunari), Alexandru Dușmanu (21 de ani / extremă dreapta / România / Unirea Ungheni)

Plecări - Vesel Limaj (26 de ani / mijlocaș central / Germania / FC Ballkani / 30.000 de euro), Cornel Ene (29 de ani / fundaș central / România / contract încheiat), Valentin Buhăcianu (29 de ani / atacant / România / CFC Argeș / contract încheiat), Matko Babic (24 de ani / atacant / Croația / contract încheiat), Ionuț Pop (25 de ani / portar / România / CSA Steaua / contract încheiat), Călin Popescu (21 de ani / extremă dreapta / România / contract încheiat), Benjamin Hanzu (20 de ani / fundaș central / România / CS Mediaș 2022 / împrumutat)