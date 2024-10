Echipa lui Marius Șumudică se situează pe locul 12 în SuperLiga României cu 13 puncte înregistrate după 12 etape desfășurate din sezonul regulat.



Rapid a consemnat până în clipa de față doar două victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri + un golaveraj de -3.



Ion Crăciunescu s-a convins: ”Marea greșeală de la Rapid”



Ion Crăciunescu, fost mare arbitru în Liga 1, susține că marea greșeală de la Rapid a constat în sumele imense investite de Dan Șucu în perioada de transferuri din vară.



”Eu cred că greșeala mare la Rapid a fost când au investit sume mari în jucători care nu fac față. Departamentul de scouting.

Uite ce joacă ei. Indiferent cine este la departament, trebuie să-și asume o responsabilitate, că oamenii ăia nu au restanțe salariale”, a spus Ion Crăciunescu, potrivit DigiSport.



Rapid a plătit 4,3 milioane de euro pe transferuri în această vară: cel mai scump a fost Timotej Jambor (21 de ani), adus de la MSK Zilina din prima ligă slovacă.



Săpunaru: ”Nu e doar despre antrenori. Jucătorii trebuie să se trezească”



"Am dominat prima repriză, a venit acest gol dintr-o deviere. Am încercat, am atacat, dar steril. M-am săturat să se întâmple așa, trebuie să ne mai asumăm și noi, jucătorii. Să ne trezim și să ieșim din această situație.



Nu e doar despre antrenori. Dacă nu ne trezim, să redevenim acea echipă agresivă, să câștigăm orice duel, nu avem nicio șansă. Luăm goluri stupide și nu reușim să marcăm", a declarat Cristi Săpunaru.