Ioan Ovidiu Sabău cere transferuri la U Cluj: "3-4 jucători importanți"

Condusă cu 1-0 după golul lui Daniel Paraschiv, din minutul 35, U Cluj a întors rezultatul pe finalul primei reprize grație reușitelor lui Bogdan Mitrea (45) și Daniel Popa (45+3). FC Hermannstadt a reușit egalarea în minutul 90+2, după un gol spectaculos reușit de Oroian.

Ioan Ovidiu Sabău cere transferuri la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat dezamăgit de golul încasat de U Cluj în prelungiri, însă îi felicită pe elevii săi pentru atitudinea arătată. Tehnicianul spune că echipa are nevoie de întăriri pe finalul perioadei de mercato.

"Am făcut un meci bun. Suntem foarte supărați că nu am câștigat. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că am jucat exact așa cum am pregătit jocul, cu mult curaj, încredere, să avem posesia și să ținem cont de căldură, să facem un efort mai mult cu mintea. Ne-a reușit. Am avut o ocazie foarte mare de a face 3-1. Până la urmă, a venit acea execuție de excepție și e un punct important.





N-am văzut faza de la penalty-ul cerut de Popa. Nu știu dacă a fost. Specialiștii pot spune mai multe.





Trebuia să evităm faulturile în preajma careului. La faze fixe se poate întâmpla orice. A fost o minge respinsă și n-am reușit să punem presiune pe jucătorul advers. A lăsat să se așeze mingea și a urmat o execuție de excepție.





Sper să nu fie nimic grav la Chipciu. E un jucător foarte important pentru noi și sper că nu s-a accidentat.





Avem un meci de Cupă, joi, la Piatra Neamț, deplasare de 5-6 ore. Joi jucăm, iar duminică, la prânz, avem meci cu Iașiul. În funcție de starea lor voi schimba echipa. Trebuie să le dau încredere și celorlalți. Azi am avut doar 17 jucători. Mai avem nevoie de jucători să îmbunătățim numeric și calitativ lotul. Sper ca în următoarele zile să reușim. Și azi am avut mulți jucători cu crampe, dar tot respectul pentru ei, s-au autodepășit. Ne mai trebuie 3-4 jucători importanți", a spus Sabău.

Universitata Cluj ocupă locul 11 în Liga 1, cu 7 puncte acumulate în primele 7 etape. Pentru ardeleni urmează duelul cu Ceahlăul Piatra Neamț, din play-off-ul Cupei României, joi, de la 17:00.