După meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, Darius Olaru a recunoscut că este pregătit să facă pasul la o echipă din afara României, iar în presa internațională s-a vorbit despre un anumit interes al lui Rangers.

Darius Olaru ar putea ajunge în MLS

Renumitul agent Ioan Becali a vorbit despre posibilitatea ca Darius Olaru să o părăsească pe FCSB în următoarea perioadă de transferuri. Vărul lui Gigi Becali spune că liderul din teren al roș-albaștrilor eset curtat de mai mule cluburi și există interes inclusiv din partea unor formații din MLS.

”Olaru rămâne același jucător curtat de mai multe cluburi. Vom vedea dacă se poate în ianuarie. 5 milioane (n.r. – de euro) și pleacă și el. Poate în America… Există și varianta americană, dacă tot a devenit Trump președinte, mergem și acolo”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

7,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Darius Olaru despre o eventuală plecare de la FCSB

”Nu ştiu sigur. Mi-aş dori (n.r. un transfer), dar, în acelaşi timp, ştiu că mai am treabă de făcut aici. Voi vedea ce va fi în viitorul apropiat. Din câte am înțeles s-au cam vândut biletele. Deci, să nu mă mai sune, le transmit acum să nu mă mai sune. Nu mai sunt bilete, nu mai am de unde să fac rost”, a spus Darius Olaru.