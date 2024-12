Mijlocașul FCSB-ului a mărturisit că este pregătit pentru o nouă provocare pe plan profesional, iar publicația Rangers News a anunțat că Rangers este interesată de serviciile jucătorului.

"Rangers, aproape de transferul de 4 milioane de lire sterline. Darius Olaru, aproape de un transfer pe Ibrox, după laudele primite din partea lui Neil Lennon.

În contrast cu weekendul lui Rangers, care a pierdut la loviturile de departajare finala Cupei Scoției în fața lui Celtic, Darius Olaru, talismanul celor de la FCSB, s-a descurcat foarte bine. A obținut foarte multe premii și s-a scris din nou despre interesul lui Rangers pentru el.

Considerat de mult timp o țintă pentru Rangers, Olaru a fost desemnat 'Mijlocașul Anului' în Liga 1, fiind inclus în 'Echipa Sezonului' pentru a patra oară la rând. Dar, la aproape 27 de ani, după șase sezoane, peste 200 de meciuri și trei trofee câștigate, ce mai poate realiza Olaru la FCSB?", au scris jurnaliștii scoțieni.

Darius Olaru a vorbit despre plecarea de la FCSB

Jucătorul de la FCSB a vorbit și despre meciul cu Manchester United, iar liderul din teren al roș-albaștrilor le-a transmis apropiaților să nu îl mai contacteze pentru bilete, deoarece partida este sold-out.

”Mă bucur că am văzut foarte mulţi colegi în această seară aici, lângă mine. Sperăm să ne facem treaba la fel de bine în continuare şi, de ce nu, la anul să ne regăsim în aceeaşi formulă. Poate chiar mai mulţi să fim. Pentru mine a fost un an perfect. Cred că şi pentru colegii mei. Am obţinut titlul după atâţia ani, avem un parcurs foarte bun şi în Europa şi, pe lângă, am mai fost şi la EURO şi am avut rezultate bune.

Încă nu ne-am terminat treaba, eu mă gândesc la primele locuri şi voi face tot ce depinde de mine ca să fim acolo. Aşa este. Îi aşteptăm să ne facă costume şi pentru America. O grupă la prima vedere accesibilă, dar e clar că toate meciurile o să fie grele. Trebuie să începem bine. Putem să ne calificăm.

Nu ştiu sigur. Mi-aş dori (n.r. un transfer), dar, în acelaşi timp, ştiu că mai am treabă de făcut aici. Voi vedea ce va fi în viitorul apropiat. Din câte am înțeles s-au cam vândut biletele. Deci, să nu mă mai sune, le transmit acum să nu mă mai sune. Nu mai sunt bilete, nu mai am de unde să fac rost”, a declarat Darius Olaru.