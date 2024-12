”Dubla” semnată de Darius Olaru a adus trei puncte mari pentru campioana României, care urcă pe locul doi, la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj, dar cu un golaveraj mai slab.



Mijlocașul de 26 de ani a ajuns la opt goluri în acest sezon și a fost întrebat, după meciul de la Iași, despre un posibil transfer și a oferit un răspuns misterios.



A lăsat de înțeles că își dorește să plece în străinătate, dar spune că va lua o decizie după ce se va întoarce din vacanță.



Darius Olaru: ”După vacanță vom vedea”



„Mă bucur că am încheiat anul cu o victorie, ca și anul trecut, aici la Iași. O întrebare bună (n.r. - de când nu a mai marcat o dublă), nu-mi vine acum în cap pe moment. Mă gândeam înainte de meci să câștigăm 5-0 ca să fim pe primul loc, dar cred eu că ar trebui să fim pe primul loc pentru că avem meciul direct cu U Cluj.



Suntem acolo, ne-am revenit. Chiar dacă începutul nu a fost unul bun, ne-am revenit și mă bucur foarte mult. Pentru mine a fost un an perfect, avem rezultate bune în Europa și am mai fost și la EURO. Pentru mine chiar a fost un an bun, trebuie să continuăm la fel. Putem să oferim mult mai mult.



Deocamdată vine vacanța, o să văd. Nu vreau să mă gândesc. Fiecare jucător își dorește să joace în campionate de top, dar vreau să merg acasă, să mă gândesc puțin și după vacanță vom vedea”, a spus Darius Olaru, la flash-interviu.



Darius Olaru a contribuit decisiv în sezonul precedent la titlul câștigat de FCSB, dar forma sa bună a continuat și în acest sezon. În 30 de partide a marcat de 14 ori, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Darius Olaru este cel mai bine cotat jucător din Superligă, cu o valoare de piață de 7,5 milioane de euro.