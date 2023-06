Inter pregătește primul transfer după ce a pierdut finala UCL! Cine e jucătorul

Manchester City a trecut de Real Madrid (1-1 / 4-0) în semifinalele competiției europene, în timp ce Inter Milano a reușit să învingă rivala din Serie A, AC Milan (2-0 / 1-0) în dublă manșă, pentru un loc în finala UCL.

După ce a pierdut în finala de la Istanbul, Inter Milano a pus deja ochii pe un fundaș. „Nerazzurri” au ajuns la un acord personal cu fundașul stânga Carlos Augusto, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano. Italianul a mai scris pe rețelele social media că săptămâna viitoare Inter va încerca să încheie mutarea.

Inter will continue talks with Monza for Carlo Augusto next week. He’s concrete target as new left back — no issues on personal terms. ⚫️???????????? #Inter

Nottingham Forest also appreciate the Brazilian LB but Inter are now ahead. pic.twitter.com/mt5F8Gt5Hr