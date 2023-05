Inamicul lui Petrescu a dat cărțile pe față după conflictul de la finele meciului CFR - Farul. Adevărul despre momentele absursde

Zoltan Iasko, oficial al Farului și unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Gheorghe Hagi, a devenit inamicul lui Dan Petrescu la finele partidei CFR - Farul 1-2, din ultima etapă a Superligii.

Fostul portar de la U Cluj a intrat într-un clinci cu Petrescu, iar camerele TV și reporterul Sport.ro prezent la meci au surprins momentele ciudate în care antrenorul de la CFR nu a mai putut să se stăpânească.

Fostul fundaș dreapta al naționalei și-a pierdut cumpătul și a nu a reușit să-și reprime instinctul de a-l înjura pe Iașko, după ce avusese un conflict și cu jucătorii de la Farul, dar și cu centralul Marcel Bîrsan.

Zoltan Iasko a explicat pentru Orange Sport ce s-a întâmplat pe teren, spre stupoarea tuturor.

"Am vrut să-l liniştim, că-l ştim cum e Dan, precum Hagi. Îşi doresc mereu victoria. Da, asta voiam să-i spun: <<Linişteşte-te, v-aţi calificat. Ce vrei?>>.

Au fost nişte lucruri cu care nu are rost să mai continuăm. Se întâmplă în fotbal. Eu cel puţin am tot respectul pentru munca depusă de Dan, omul Dan Petrescu, fostul mare jucător, antrenor. Nu are rost să mai continuăm. Gesturile lui care nu au fost... A văzut toată lumea cum e.

Singurul lucru care m-a deranjat e că ne-a acuzat că jucăm pentru Craiova, ceea ce nu are nicio legătură. Mentalitatea lui Hagi o cunoaşteţi. A lui Hagi, Popescu, cum sunt. Noi asta facem la clubul nostru. Implementăm mentalitatea asta de învingător. Indiferent de joc împotriva, împotriva cui joci, chiar nu contează.

(n.r.: - S-a ajuns la violenţă fizică?) Nu, nu, nu, nu. Doar vorbe. Nu s-a pus problema de altceva. Nici dintr-o parte, nici din altă parte. Momentele când pierzi... Ok, e frustrant, dar el (n.r.: - Dan Petrescu) chiar a depăşit limita", a declarat Zoltan Iasko, potrvit Orange Sport.

Clasament final play-off

1. Farul Constanța: 53 de puncte - 6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

3. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri

4. Universitatea Craiova: 41 de puncte - 3 victorii, 5 egaluri, 0 înfrângeri

5. Rapid București: 38 de puncte - 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 27 de puncte - 1 victorie, 3 egaluri, 6 înfrângeri