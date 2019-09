"In urmatoarele saptamani se rezolva!" Anunt SOC! Hagi vinde Viitorul! Cine vine sa transforme pustii "Regelui" intr-o forta a Europei! Anuntul momentului

Gheorghe Hagi ar putea vinde Viitorul.

La finalul partidei castigate de Viitorul impotriva celor de la Medias, Gheorghe Hagi a declarat ca lucrurile se vor schimba la Viitorul, iar jucatorii nu vor mai fi vanduti in Romania. Jurnalsitul sportiv, Decebal Radulescu, a postat un mesaj pe retelele de socializare, prin care anunta ca Viitorul ar putea fi vandut in urmatoarele saptamani si spune cine ar putea sa preia echipa.

"Se strecoara tot mai mult in piata zvonul ca Gheorghe Hagi e foarte aproape sa vinda clubul pe care il detine, Viitorul Constanta. Totul ar urma sa se perfecteze in decursul catorva saptamani. Numai ca fostul mare international nu vrea sa instraineze tot ceea ce a construit in decurs de 10 ani, ci doar 60 la suta din afacere. Iar cei care vor sa cumpere cele 60 de procente sunt investitori surpriza: 20 la suta Emag, 20 la suta Mobexpert si 20 la suta Daniel Dines, ultimul fiind si cel mai bogat roman conform Forbes. Dinest este findatorul unei firme de IT", este mesajul postat de Decebal Radulescu.

"Gata lucrurile se vor schimba la Viitorul. Mergem la alt nivel. Vom creste salariile jucatorilor si nu vim mai vinde nimic in Romania", a spus Hagi la finalul partidei cu Medias.

"Foarte probabil, Hagi va continua sa fie managerul echipei, el acceptand o clauza ca timp de trei ani de la semnarea documentelor nu va parasi echipa", mai spune Decebal Radulescu in mesajul postat.