Implozie la Rapid!? Rică Răducanu a zis tot ce avea pe suflet

Eșecul cu Petrolul (0-2) din etapa a cincea a stârnit furtuna în Giulești. La finele unui meci slab făcut de echipa lui Cristiano Bergodi, fanii i-au apostrofat pe jucători, l-au la țintă pe președintele Daniel Niculae și au intrat la conferința de presă peste tehnicianul italian. Mai mult, azi au apărut și contestatarii lui Cristiano Bergodi din lumea fotbalului și s-au vehiculat chiar și nume de posibili înlocuitori pentru fostul antrenor de la Sepsi.

Rică Răducanu, atac dur

Voce importantă în familia rapidiștilor, Rică Răducanu a vorbit despre situația tensionată de la gruparea patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu. Fostul portar susține că decizia de a numi un tehnician străin a fost una greșită. Adrian Mutu a părăsit gruparea din Grant cu doar o săptămână înainte de startul campionatului.

"Eu v-am spus de la început că nu sunt de acord cu antrenorii străini. Cine ştie, cum, care sunt, fiecare prin ţara lor, cum sunt şi ai noştri pe aici daca i-ar lua alţii prin altă parte. El a mai fost la noi, ne-a mai dus în B. Eu nu cred că sunt mai buni ca ai noştri. Avem şi noi antrenori cu şcoală. Cei care sunt mai apropiaţi de club sau ceva, care au mai jucat pe la club, eu aşa aş zice", a declarat Rică Răducanu, potrivit Orange Sport.

Rapid, în cădere. Ce spune Bergodi

Rapid a pierdut cel de-al doilea joc consecutiv în acest sezon, 0-2 în Primvs Derby, iar la finalul partidei a vorbit despre meciul din Giulești.

”Se pare că băieții simt această presiune, i-am văzut pe jucători că au făcut greșeli individuale și nu au mintea limpede în careu. S-a văzut în repriza a doua. Nu am făcut un meci reușit, dar am avut ocazii, cu Marko. Sunt surprins de rezultate. Nu e că am schimbat jucătorii, că toți se antrenează la fel. Eu cred că presiunea asta… E un stadion greu pentru unii jucători. N-am jucat bine.

Am rămas surprins, credeam că vom face un meci bun, pentru că băieții s-au antrenat bine, dar probabil că presiunea ne-a apăsat. Trebuie să vorbesc cu băieții, să le dau moral. E o nouă înfrângere, nu este ușor de gestionat. Sunt momente dificile, dar ele vin mereu. Trebuie să le dau încredere băieților. Sunt probleme în acest moment.

Îmi pare rău pentru băieți, că i-am văzut distruși din punct de vedere moral. Eu credeam că lucrurile vor fi mai bune, credeam că va fi mai bine, dar sunt convins că putem ieși din această criză”, a declarat antrenorul Rapidului, la finalul partidei din Giulești.