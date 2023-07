Ilie Dumitrescu ridică un semn de întrebare, după FCU Craiova - FCSB: ”Ar fi interesant să aflăm”

Florinel Coman a fost printre cei mai activi fotbaliști de la FCSB în prima repriză a meciului cu FCU Craiova. Șeptarul vicecampioanei a scos un penalty pe care l-a transformat pentru 2-0 și a avut ocazia de a reuși ”dubla”, dar a ratat incredibil din fața porții.

Chiar și așa, cei de la FCSB au surprins în debutul reprizei secunde, iar Florinel Coman a fost înlocuit la pauză cu Andrei Cordea. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, spune că șeptarul vicecampioanei trebuia înlocuit doar dacă a invocat o accidentare.

Ilie Dumitrescu: ”Cred că ăsta e singurul motiv”

„Ar fi interesant să aflăm dacă Coman are vreo problemă de sănătate. Cred că ăsta e singurul motiv pentru care ar fi trebuit schimbat.

În perioada de pregătire poți să faci lucrul ăsta, să dai 45 de minute când sunt doi pe același post”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Imediat după meci, Florinel Coman a dezvăluit că a acuzat o durere la spate și, după ce s-a consultat cu Elias Charalambous, a fost înlocuit.

„La acel penalty am căzut prost, am simțit o durere la spate, sper ca în două zile să fiu OK. A fost mai bine să ies, am vorbit cu Elias și am spus că e mai OK să ies”, a spus Coman.

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, cu Dinamo. În cursul zilei de luni, este de așteptat ca vicecampioana să comunice oficial stadionul pe care se va disputa partida.

Acum, după ce varianta unei reveniri pe stadionul din Ghencea a intrat în impas, cel mai probabil meciul va fi găzduit de Arcul de Triumf sau de stadionul din Târgoviște.

De partea cealaltă, FCU Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi în etapa următoare.