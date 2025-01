Ilie Dumitrescu a analizat transferul lui Cisotti la campioana României și a transmis un mesaj îngrijorător pentru mijlocașul italian.

Ilie Dumitrescu: ”Este greu ca Cisotti să joace acum!”

Fostul mare atacant este de părere că italianul nu se va putea impune la gruparea roș-albastră în cazul în care Darius Olaru nu va pleca în această iarnă. În caz contrar, Ilie Dumitrescu spune că Juri Cisotti se poate dovedi a fi un transfer reușit.

Totuși, fostul mare fotbalist spune că Cisotti poate reprezenta o soluție foarte bună de pe banca de rezerve.

”E un jucător polivalent. Dorinel Munteanu l-a folosit în toate zonele în linia mediană, inter stânga-dreapta, poate juca și în spatele atacantului. Dacă Olaru se va transfera, va putea să joace în poziția lui Olaru, în spatele atacantului, el a fost folosit și 9 fals câteva meciuri, dar poziția lui e de inter sau undeva în spatele atacantului.

E greu să joace acum (n.r. dacă nu pleacă Olaru). El s-a remarcat, a fost unul dintre cei mai buni jucători și s-a ridicat la un nivel foarte bun, cred că a și înscris împotriva celor de la FCSB, dar acum lucrurile sunt foarte clare la FCSB. Ai Tănase, ai Olaru și ai un închizător sau doi închizători în meciurile din cupele europene. E foarte greu pentru Cisotti, dar ai o soluție de pe bancă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Juri Cisotti: ”Trebuie să demonstrez că sunt pregătit!”

”Acest transfer e o provocare foarte frumoasă, foarte interesantă. Sunt foarte dorit, mulțumesc celor care au vorbit bine despre mine. E o ocazie bună pentru mine și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă.

Până la ultimul meci din campionat, am fost concentrat la echipa mea (n.r. Oțelul Galați), dar, după, când am văzut interes, am fost foarte mulțumit și normal că îmi face plăcere.

Eu cred că această echipă este cea mai bună din campionat, are jucători de calitate, cu experiență și cred că obiectivul este să câștigăm campionatul și să mergem mai departe în Europa.

A fost un drum dificil, dar foarte frumos. Acum încep un nou capitol și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă. Cred că da (n.r. transferul la FCSB este o răsplată pentru munca lui), cred că în fotbal, dacă ai pasiune și muncești, ai rezultate.

Sper ca suporterii să vină la stadion în număr cât mai mare, am nevoie de suporteri. Ne vedem la stadion”, a spus Juri Cisotti pentru FCSB TV.