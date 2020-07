"Iau niste goluri ca in curtea scolii! Stau si se uita la atacanti." Fundasii CFR-ului, luati la TINTA de un multiplu campion al clujenilor

Gabriel Muresan (38 de ani) a evoluat la CFR Cluj din 2007 pana in 2013.

Muresan, fost fundas central la CFR Cluj, a castigat trei titluri de campion in Gruia. Fostul jucator al clujenilor spune ca este inadmisibil ca o echipa precum CFR, care primea foarte greu goluri, sa se schimbe atat de radical intr-un timp atat de scurt.

CFR a incasat 5 goluri in ultimele doua meciuri si au pierdut postul de lider in Liga 1. Fundasii au fost gasiti drept principalii vinovati pentru ultimele meciuri:

"E surprinzator! Dupa atatea etape in care nu au primit gol, acum incep sa primeasca pe banda rulanta. Cred ca se intampla ceva in interior, ceva nu e in regula. Nu poti sa iei atatea goluri. Golurile s-au cam luat pe greseli de aparare, de pozitionare. Cand este o faza precum golul lui Alibec, un fundas trebuie sa stea lipit de atacant. Cred ca e lipsa de concentrare, ceva se intampla. E un pic dificil sa pierzi de la 2-0 avand meciul in mana.

Craiova a fost capabila si pana acum, nu doar in aceste ultime doua meciuri. Poate ca merita! Eu mi-as dori sa castige CFR titlul, dar in acest moment este foarte greu.

Uitati-va ce antrenor are. Au un antrenor italian, Bergodi, care le face jocul. E extraordinar de bun. Da incredere jucatorilor, chiar este un antrenor bun Bergodi.

E foarte greu sa te bati cu Voluntari. Daca echipa intra intr-un picaj cum era acolo, e foarte greu sa ii scoti. La Craiova sunt jucatori care au calitate, cred ca au cel mai bun mijloc din tara. Sunt jucatori tineri, nu au 40 de ani. Un mijloc bun tine cam toata echipa, eu zic ca e cel mai important pentru echipa.

Nu stiu ce se intampla acolo (n. r. la CFR Cluj), iau niste goluri de curtea scolii. Stau fundasii si se uita la atacanti. Acum cand dai de greu se vad lipsurile. Eu zic ca se simte lipsa lui Tucudean, dar nu stiu ce probleme au fost la mijloc. Poate are ceva probleme medicale, dar e clar ca le lipseste.

Craiova e pe val. Au castigat doua meciuri si au un moral foarte bun, in schimb CFR are un moral mai putin bun si cred ca se va face diferenta aici. Depinde foarte mult de antrenor cum va putea sa ii motiveze si bineinteles, de valoarea jucatorului.

Nu cred ca banii vor face diferenta. Mai sunt patru meciuri si gata. Daca iei titlu vor veni si banii", a spus Gabi Muresan la Ora Exacta in Sport.