Pentru Rapid a fost primul pas greșit după trei victorii consecutive în Liga 1. Giuleștenii se clasează, cel puțin pentru moment, pe locul 4, cu 15 puncte. Horațiu Moldovan dezvăluie mesajul primit de jucătorii Rapidului după pasul greșit cu Oțelul

Horațiu Moldovan spune că rezultatul de egalitate este unul echitabil și are cuvinte de laudă la adresa Oțelului. Portarul giuleștenilor spune că nici fanii nu au fost dezamăgiți după remize de la Galați.

"Meci dificil, atmosferă plăcută la Galați. Mă bucur că au revenit în Liga 1 și sunt atât de mulți oameni la stadion. E o echipă care aleargă și chiar și-a dorit. Am avut un meci foarte dificil și e un rezultat echitabil. Cred că am întâlnit o echipă foarte bună azi.





(n.r - Suporterii au fost dezamăgiți?) Nu. Am cântat împreună cu fanii la final. Arătăm că împreună suntem de neclintit orice s-ar întâmpla. Am trecut și prin momente mai dificile și au rămas alături de noi. Nu cred că după trei victorii și două remize se poate întâmpla ceva.





Sunt bine. Mă bucur că am obținut 4 puncte cu naționala, dar acum mă gândesc la ce am de făcut cu Rapid. O iau pas cu pas. Nu prea înțelegeam de ce s-a oprit meciul cu Kosovo. Am înțeles după că a fost acel banner. Nu trebuie să comentez eu. Credeam că s-a oprit din cauza scandărilor", a spus Horațiu Moldovan.

În runda următoare, Rapid primește vizita lui CFR Cluj, luni, 25 septembrie, de la ora 21:00.