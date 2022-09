Hermannstadt - Universitatea Craiova 1-0 | Paul Papp, dezamăgit după eșec: „Nu dau eu explicații” Ce a spus fotbalistul

Universitatea Craiova nu a putut să învingă formația lui Marius Măldărășanu și a decăzut pe opt în clasament. După meci, Paul Papp, care se află la trupa din Bănie încă din vara anului 2020, a evidențiat faptul că lucrurile s-au mișcat lent și trebuie ca echipa să-și revină cât mai rapid pentru partida din etapa viitoare, cu gruparea de la nivelul mării, Farul Constanța.

Papp: „Urmează o serie de foc”

„Cred că nu a mers nimic. Din păcate am jucat anost, fără personalitate. Nu cred că am avut o ocazie clară de gol. Fără atitudine, asta mi s-a părut. Viteza a doua, nu am schimbat deloc ritmul și, din păcate, asta ne-a făcut să pierdem cele trei puncte. Dezamăgirea este mare, pentru că ne dorim să câștigăm fiecare meci. Sper să ne revenim și să batem Farul.

S-a întâmplat. Nu pot să dau eu explicații, cred că le vom căuta în interiorul grupului. Am fost apatici, este o înfrângere care ne doare. Altceva nu pot să spun, așa, la cald. Cred că toată echipa a jucat slab, nu are rost să scoatem în evidență unele greșeli, pentru că suntem o echipă. Urmează o serie de foc, o să ne pregătim bine, o să analizăm ce nu a mers bine și sperăm că vom juca bine în meciurile viitoare.

Mi-a dat un galben foarte ușor, după au avut loc niște dueluri cu tălpi, cu alea, și nu a scos cartonașul galben. Eu am încercat să urmăresc mingea, mi-a tăiat calea și am luat galben. Tu ca fundaș iei galben în minutul 20. Ce mai faci după aia? Mi s-a pus o etichetă, că dau cu cotul, cu alea, și asta e.”, au fost cuvintele lui Paul Papp

FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 1-0

Cu acest rezultat, Hermannstadt a ajuns pe a patra poziție, la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, iar Universitatea Craiova a decăzut pe opt.

În următoarea etapă, sibienii se vor duela cu FC Argeș, luni, 5 septembrie, de la ora 18:45, în timp ce oltenii vor primi vizita echipei de la nivelul mării tot luni, de la ora 21:30.