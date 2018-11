Haos total in Stefan cel Mare! "Trebuia sa-l trimit pe magazioner pe banca!" Alexandru David iese la atac

Lucrurile se inrautatesc la Dinamo. Dupa eliminarea din Cupa, 3 jucatori au fost dati afara.

Dinamo a renuntat la servicile lui Grozav, Delorge si Mezague dupa dezamagirea din Cupa Romaniei. Formatia antrenata de Rednic a fost eliminata de Miercurea Ciuc, formatiae din liga a 3-a.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo pune tunurile pe Grozav si Delorge si asigura ca Mircea Rednic are parte de toata sustinerea de care are nevoie pentru a face performanta la Dinamo.

"Trebuia sa-i trimit cu magazionerul pe banca"



Gicu Grozav a vrut sa transforme spectaculos, dar si-a batut joc de penalty-ul decisiv prin care Dinamo se putea califica in faza urmatoare a Cupei in timp ce Delorge a bifat o premiera. A ratat de doua ori. Lovitura de pedeapsa a fost repetata dupa ce in prima faza, portarul gazdelor a iesit prea mult de pe linia portii.

"La meciul de ieri trebuai sa-i trimit cu magazionerul pe banca sa joace. Asta ca sa lamurim si problema cu Rednic. Grozav a fost pus al 5-lea ca sa bata penalty-ul decisiv si Delorge sa bata un penalty decent", a spus presedintele lui Dinamo Bucuresti.



Merg in continuare pe mana lui Rednic



Mircea Rednic a primit asigurari din partea conducerii si se incearca reorganizarea formatiei din Stefan cel Mare.

Rednic are in acest moment sprijin total. Sa incepem incet incet sa construim o echipa pentru sezonul viitor. Daca dansul va constata ca sunt jucatori care nu fac fata, vom discuta la iarna. Asta ca sa nu mai fie meciuri in care sa ne facem de ras, a precizat David.la Digi Sport.



"Sageti" catre fostul antrenor



Alexandru David a trimis sageti si catre fostul antrenor al lui Dinamo, Florin Bratu.



Diferenta dintre Rednic si cei care au fost inainte este ca pe langa faptul ca-si asuma ce jucatori aduce, mai si propune jucatori interesanti cu salarii nu foarte mari si cu CV-uri impresionante, a incheiat presedintele lui Dinamo.