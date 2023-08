Hagi s-a dezlănțuit la conferință: "Asta e blasfemie deja! Vor să mă simt mic?"

Deși Farul a câștigat un meci care se anunța deosebit de complicat, Gică Hagi a fost foarte nervos la final. Managerul tehnic al campioanei a fost nemulțumit că LPF a tratat-o diferit pe echipa sa față de Sepsi, dar și că arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat penalty pentru dobrogeni în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova.

Gică Hagi, reacție dură după Farul - Universitatea Craiova 2-0

LPF a amânat meciul Poli Iași - Sepsi, care ar fi trebuit să se dispute duminică. Covăsnenii au vrut să se odihnească mai mult înaintea returului din play-off-ul Conference League și au obținut acordul adversarilor. În schimb, Universitatea Craiova nu a vrut să amâne jocul cu Farul, aflată în aceeași situație ca Sepsi, astfel că partida s-a jucat duminică.

Hagi a criticat în termeni duri și decizia lui Marcel Bîrsan de a nu acorda penalty la un duel dintre Adrian Mazilu și Gjoko Zajkov, din prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova.

"Noi ne-am dorit să jucăm și am arătat foarte bine. Prindem o experiență din trei în trei zile. Nu știu de ce atât tam-tam. Dacă joi ne calificăm, ce facem? Amânăm toate meciurile? Ce să fac, sunt în România, iar în România se poartă asta, să ne plângem. Eu nu vedeam sensul. Eu cu asta nu am fost de acord, că unei echipe i se amână meciul, iar nouă nu. Aia e deja blasfemie. E blasfemie! Suntem și noi tot o echipă românească și trebuie să fim tratați la fel ca ceilalți.

Și azi am avut penaty în prima repriză. Nu există penalty mai clar decât la Mazilu. Nu există în lume nicăieri! Și nici măcar nu s-a dus la cameră. Nici măcar n-a vrut să vadă! Și atunci eu ce să cred? Ce vor să facă, vor să mă simt mic? Nu, nu, nu. Nu sunt mic. Farul nu mai e mică, dar asta e, mergem înainte. Noi trebuie să jucăm, să demonstrăm pe teren, la fel ca anul trecut.

Sau la roșu... dacă vedeți ce gleznă are Mazilu. De ce nu se dă? Și eu îmi iau galben. De ce, că spun adevărul? De ce nu s-a dus la VAR? Domnilor, vedeți faza, iar dacă ăla nu e penalty, de ce mai vorbim de fotbal? De ce mai stăm? Putea să mă și elimine... ce am făcut? Am zis să se uite la VAR, să vadă faza. E penalty clar! M-am riscat să spun asta. Am jucat și eu fotbal, cred că încă văd bine", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.