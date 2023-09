La conferința de presă de la Arcul de Triumf, Hagi a avut cuvinte de laudă pentru Adrian Mazilu, puștiul de 17 ani al Farului, care din iarnă va face pasul la Brighton & Hove Albion, formație din Premier League.

Gică Hagi, despre Adrian Mazilu: "Ce vreți mai mult de la el? V-a arătat orice"

Managerul tehnic al Farului spune că Mazilu are toate calitățile necesare și explică de ce extrema nu a avut un start de sezon extraordinar.

"Mazilu are 17 ani. Ce vreți mai mult de la el? V-a arătat orice. Viteză, tehnică, e penetrant. Acum a început să dea și o pasă, înainte era mult mai egoist. La vârsta lui, eu eram mai exagerat decât el. E bine că e așa. Penetrează, vede poarta și e vertical. Mai are de crescut la anumite aspecte. E un băiat foarte bun. Face și el cât poate.

Să nu uitați că el a avut doar 5 zile pauză. Scuzați-mă, numai eu mă gândesc cum să-l gestionez ca să fie proaspăt, să arate bine. Eu, după Campionatul Mondial, am avut 8 accidentări. La Barcelona, când am semnat, a fost prima dată în viața mea când am avut cinci zile pauză, iar în șase luni am avut opt accidentări. Lucruri mici, rupturi, care mă scoateau în fiecare lună câte două săptămâni din circuit. Aici mi-e teamă și sper să gestionez bine. Eu am învățat de la un antrenor mare că un jucător trebuie să aibă minim două săptămâni pauză ca să-și revină corpul", a spus Hagi.

Tot la conferința de presă, Gică Hagi a ținut să-i dea o replică avocatului sportiv Cristian Cernodolea, care a fost implicat în transferul lui Mazilu la Brighton și a susținut recent că fotbalistul român nu va rămâne la gruparea din Premier League, ci va fi împrumutat la un alt club.

"Total aiurea, total eronat. Acea persoană, chiar dacă a vrut să se bage, nu a contribuit cu nimic. Nu e reprezentantul lui Mazilu. Se bagă în seamă. Era mai mult să încurce lucrurile decât să facă ceva.

La noi, celalți care au vorbit despre oferte au fost numai vorbe. Ofertele trebuie să vină la club. Singura care a fost serioasă a fost al lui Brighton și ne-am adus la ei. Pe vorbe toți puteau să spună câte numere vor", a mai spus Hagi.