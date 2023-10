Hagi, fermecat de un jucător al Farului: "De când a venit la noi e fantastic!"

Unicul gol al meciului a fot marcat de Ionuț Larie, în minutul 79, după un assist al lui Constantin Budescu. Farul a devenit doar a doua echipă care învinge Oțelul în acest sezon, după FCSB.

Gică Hagi: "De când a venit la noi, Larie e fantastic"

La finalul meciului, Hagi s-a arătat încântat de victoria obținută, a vorbit în termeni laudativi despre Budescu, Larie sau Louis Munteanu și a transmis un mesaj pentru naționala României înaintea meciurilor din preliminariile EURO 2024 cu Belarus și Andorra.

"Te obligă, de aia facem analiză, să vedem cum joacă adversarul. Mă bucur că echipa a luptat, la fel cum a făcut și cu Dinamo. Ne-am adaptat adversarului, ofensiv, am încercat să fim noi, am încercat să facem lucruri, am avut ocazii, am avut și șansă. Jocul a fost deschis și suntem fericiți că am câștigat.

Avem jucători, am demonstrat anul trecut că avem un lot bun, omogen. Unii sunt în formă, alții mai puțin. Suntem pe drumul bun.

Trebuie să încerci să exploatezi calitățile unui jucător. Întotdeauna, să îl pui în rolul în care trebuie să joace pentru a da randament. La noi, asta trebuie să facă Budescu, noi îi aducem mingi, el trebuie să facă diferența, pentru că are viziune, vede jocul, simte spațiul. Are momentele lui de creativitate pe care nu i le putem lua și încercăm să îl punem în evidență.

De când a venit la noi, Larie e fantastic, ne ajută foarte mult, e căpitanul echipei, e un băiat extraordinar și are un randament foarte bun la vârsta lui.

Legat de Louis, pot să spun doar că e un vârf autentic, căruia îi place golul de când s-a născut. E periculos, chiar dacă nu marchează, știe să combine, are șut, finalizare bună, trebuie să meargă pe drumul ăsta.

Nu putem să gândim așa (n.r - că meciurile României cu Belarus și Andorra sunt accesibile), trebuie să fim serioși, sunt meciuri în care trebuie să câștigăm cele trei puncte. Să dea Domnul să fie inspirați în tot ce fac și noi să ne bucurăm și să mergem la EURO", a spus Hagi, citat de Digisport.